Vilson, 63 anos, multicampeão no ciclismo: "A adrenalina não tem igual"

Envelhecer significa desacelerar? Para alguns, é sinônimo de acelerar, subir montanhas, sentir a adrenalina de competições. É o caso de Vilson da Silva. Aos 63 anos, não aceita ser só mais um no pelotão.

O "Velho" (apelido entre os colegas de ciclismo) costuma deixar muitos jovens para trás nas corridas de ciclismo.

Neste Dia do Idoso, 1º de outubro, Zero Hora publica a série de reportagens A Idade Não é Limite, que conta as histórias de homens e de mulheres que fazem do esporte um estilo de vida mesmo após os 60 anos.

Natural de Porto Alegre, Vilson divide a rotina entre o trabalho em uma revenda de automóveis e a paixão pelo esporte. E faz questão de destacar que não pedala por lazer. São outras três palavram que o movem: desafio, treino e competição.

— O meu negócio é a competição. A adrenalina é coisa sem igual. Não sei como é que as pessoas não gostam. Ah, vou lá pedalar pra passear. Não, não faz assim! Vamos treinar, competir! Vamos ter adrenalina de estar na frente, fazendo força com todo mundo — exalta Vilson.

Nas pistas desde a adolescência

Vilson lembra que o esporte entrou na sua vida muito cedo. Ele gostava de bicicleta, mas sentiu que não era só por brincadeira. Com 15 anos, procurou informações sobre treinamentos e entrou em uma equipe de alto rendimento:

— Conheci um senhor que tinha sido campeão brasileiro. Ele começou a me orientar. Começamos a correr o Rio Grande do Sul todo e em Santa Catarina. Comprei uma bicicleta baratinha, depois de um tempo consegui uma melhor. Nessa época não conseguia pódio, porque era muito novo, tinha 15 e corria com pessoal de 20 a 25, mas chegava sempre junto.

Ainda adolescente, chegou a vestir a camiseta do Grêmio Náutico Gaúcho em estaduais. Depois, vieram outras modalidades: começou o kart com os colegas de trabalho. Em seguida, pádel, no qual foi campeão gaúcho e vice-campeão brasileiro. Mas foi na corrida de rua e, mais recentemente, no ciclismo de montanha, que encontrou novos horizontes.

Da corrida para a bicicleta

Se saiu do kart por ser um esporte caro e do pádel por sequência de lesões, a corrida foi onde se encontrou quando estava com problemas pessoais. A corridinha de fim de tarde virou a nova atividade.

— Fiz corrida de pista, de rua, ultramaratonas, entrei nos morros também. O corpo, no entanto, cobrou seu preço.

Três cirurgias de joelho, lesões de ombro e nas costas o afastaram da corrida em alto nível e dos pódios. A saída foi voltar às origens.

— Falei com a minha esposa para pensarmos em outro esporte. Começamos a olhar o mountain bike, que estava virando moda. Comprei uma bicicleta simples. Um mês depois já fui para uma competição. Caí muito. Continuo caindo, né? Mas agora eu caio menos.

Rotina cansativa

Hoje, a rotina é puxada. Durante a semana, os treinos são em rolo ou indoor, muitas vezes de madrugada, por conta dos compromissos da sua filha. Nos finais de semana, o destino são os morros de cidades próximas.

As provas de moutain bike geralmente ocorrem em terrenos irregulares, em trilhas que podem ser mais abertas, com boa passagem, ou fechadas, com obstáculos pelo percurso. As distâncias variam bastante, assim como a técnica exigida em cada montanha.

— No sábado é dia de montanha. Quatro horas, quatro horas e meia. Domingo é uma rodagem leve, só pra soltar as pernas. É preciso foco, consistência. Se tu quer rendimento, tem de treinar.

E Vilson segue sonhando alto. O próximo desafio é a Threerace, em Santa Catarina, com mais de 120km entre trilhas, praias e montanhas.

Superação dentro e fora das pistas

Mas a trajetória não é feita apenas de medalhas e pódios. Há três anos, enfrentou um câncer que resultou na retirada de metade de um pulmão. Mesmo com o diagnóstico, os treinos continuaram. E 15 dias depois da cirurgia já estava voltando ao trabalho e aos treinos.

— Perguntei ao médico se conseguiria voltar a correr. Ele liberou. Continuo correndo e o rendimento continua o mesmo. Incrível, né?

Incrível mesmo é ver o que o esporte representa na vida do Vilson. E ele reconhece que não consegue mais viver sem.

— Nem sei viver sem o esporte. Mesmo cansado, vou treinar e depois do treino estou bem. Se eu não puder mais fazer a bike, já vou pensar em outro esporte, com menos impacto. Vou me adaptando. Se não puder fazer mais nenhum, vou para o centro jogar dominó (risos).

