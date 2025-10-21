Villarreal x Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estadio de La Cermica, em Villarreal.
Escalações para Villarreal x Manchester City
Villarreal: Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan. Técnico: Marcelino García.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Onde assistir a Villarreal x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo no Space e na Max.