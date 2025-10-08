Villarreal x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, será disputado em Miami no dia 20 dezembro

O jogo entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, será disputado em Miami no dia 20 de dezembro, informou a LaLiga nesta quarta-feira (8).

"Está praticamente terminado (...) Em vez de ser disputado no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, será em Miami", anunciou Javier Tebas, presidente da LaLiga, em um evento de marketing esportivo em Miami.

O local da partida será o Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins da NFL, que recebeu oito jogos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e será um dos palcos do Mundial de seleções do ano que vem.

O anúncio de Tebas chega dois dias depois de a Uefa confirmar que o jogo, originalmente marcada para o estádio do Villarreal, vai acontecer nos Estados Unidos.

"Com esse jogo, damos um passo histórico que impulsionará a LaLiga e o futebol espanhol para uma nova dimensão", disse o dirigente.

"Essa é apenas uma partida entre as 380 que compõem a temporada. A LaLiga representa milhões de torcedores ao redor do mundo, incluindo muitos que acompanham apaixonadamente seus times e merecem a oportunidade de vivenciá-los ao vivo pelo menos uma vez", continuou Tebas.

"Esse jogo busca aproximar o nosso futebol dessa torcida global, sem diminuir o compromisso com aqueles que acompanham nos estádios espanhóis todos os dias", explicou.

Por sua vez, os presidentes de Villarreal e Barcelona também se mostraram e acordo com a mudança.

"Para o Villarreal, esta é uma oportunidade histórica de continuar crescendo e ganhando visibilidade em um país tão importante quanto os Estados Unidos", disse Fernando Roig, mandatário do clube de Castellón.

"Sabemos que a realização desse jogo fora de casa afetará nossos torcedores, e é por isso que tomaremos medidas importantes para compensá-los. Acreditamos que será uma ótima experiência", acrescentou Roig.

Já Joan Laporta agradeceu à LaLiga por dar ao Barcelona a oportunidade de continuar se aproximando um de seus mercados estratégicos e expandir sua rede de torcedores.

"Um jogo oficial em uma cidade como Miami, com uma grande comunidade do Barça, será, sem dúvida, um grande espetáculo com duas equipes competindo no mais alto nível", destacou o presidente 'blaugrana'.

A LaLiga reiterou que "seu objetivo é impulsionar o crescimento internacional, expandir a base global de torcedores e fortalecer o valor do Campeonato Espanhol como uma das principais competições do mundo, preservando sua integridade".