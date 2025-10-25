Villarreal vence Valencia e se mantém em 3º no Espanhol

O Villarreal venceu o Valencia por 2 a 0 neste sábado (25) e se manteve na terceira posição do Campeonato Espanhol, como o principal perseguidor de Real Madrid (1º) e Barcelona (2º).

Jogando fora de casa, o 'Submarino Amarelo' construiu sua vitória marcando no final do primeiro tempo com Gerard Moreno (45' de pênalti) e no início da segunda etapa com Santi Comesaña (57').

Com o resultado, o Villarreal soma 20 pontos na tabela, quatro atrás do Real Madrid, que no domingo faz o clássico desta 10ª rodada com o Barcelona (22 pontos).

O quarto colocado é o Espanyol (4º), que venceu o Elche por 2 a 0 e ultrapassou provisoriamente o Atlético de Madrid (5º), que na segunda-feira visitará o Betis (6º) e poderá recuperar sua posição na zona de classificação da Liga dos Campeões.

Nos demais jogos disputados deste sábado, o lanterna Girona empatou com o vice-lanterna em 3 a 3 e o Athletic Bilbao (8º) foi derrotado em casa pelo Getafe (9º) por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Sevilla 2 - 1

- Sábado:

Girona - Real Oviedo 3 - 3

Espanyol - Elche 1 - 0

Athletic Bilbao - Getafe 0 - 1

Valencia - Villarreal 0 - 2

- Domingo:

(10h00) Mallorca - Levante

(12h15) Real Madrid - Barcelona

(14h30) Osasuna - Celta Vigo

(17h00) Rayo Vallecano - Alavés

- Segunda-feira:

(17h00) Betis - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 9 11

2. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14

3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8

4. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3

5. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6

6. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5

7. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1

8. Athletic Bilbao 14 10 4 2 4 9 10 -1

9. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2

10. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

11. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1

12. Rayo Vallecano 11 9 3 2 4 11 10 1

13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2

14. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

15. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6

16. Levante 8 9 2 2 5 13 17 -4

17. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

18. Celta Vigo 7 9 0 7 2 8 11 -3

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13