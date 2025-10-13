Vila Nova bate Amazonas com bola parada no fim do jogo e respira na Série B

Os quase 5 mil torcedores que compareceram ao Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, saíram aliviados na noite deste domingo, quando em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova mais uma vez contou com a bola parada para marcar no fim e superar o Amazonas por 1 a 0.

Em um jogo de poucas emoções, o time goiano cresceu nos minutos finais e garantiu mais três pontos importantes na Série B a partir de Pedro Romano, que de cabeça garantiu a vitória diante de sua torcida.

Com o resultado, o Vila chegou a uma sequência de cinco jogos sem derrota, se recuperando de quatro empates consecutivos e foi a 43 pontos, na 12ª colocação. Do outro lado, com 31, o Amazonas se manteve na 18ª colocação, cinco atrás da Ferroviária, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Apesar da expectativa quanto à briga dos times na tabela, o duelo em Goiânia não entregou emoções no primeiro tempo. Nem sequer ao menos um chute ao gol. Com muita disputa no meio-campo e sem criatividade para nenhum dos lados, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na volta para a segunda etapa, o Vila Nova passou a pressionar mais o adversário, mas seguiu sem encontrar objetividade. O cenário mudou a partir do retorno de Emerson Urso aos gramados após se recuperar de lesão, que deu o primeiro chute da direção do gol na partida aos 27, quando recebeu cruzamento de Elias e parou em grande defesa de Renan.

O Amazonas também teve sua chance aos 38, quando Zabala saiu cara a cara com Halls, mas parou no goleiro do Vila Nova, que desperdiçou mais uma chance aos 40, quando Elias mandou de cabeça para fora. Porém, quando parecia que o jogo não teria novas emoções, aos 43, Dodô cobrou escanteio e Pedro Romano, de cabeça, garantiu a vitória do time goiano.

As equipes terão agora quase uma semana cheia de preparação para seus próximos desafios na Série B. Na sexta-feira, o Amazonas volta ao Carlos Zamith para encarar o Novorizontino, às 20h. No dia seguinte, é a vez do Vila Nova visitar o Atlético-GO, a partir das 16h, no Antônio Accioly.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 AMAZONAS

VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago, Pedro Romano e Willian Formiga (Dodô); Jean Mota (Bruno Mendes), João Vieira (Ralf) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Guilherme Parede (Emerson Urso) e Gabriel Poveda (Bruno Xavier). Técnico: Umberto Louzer.

AMAZONAS - Renan; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño e Fabiano; Erick Varão (Vitão), PH (Larry Vásquez), Rafael Tavares (Zabala) e Diego Torres (Hanner Rojas); Joaquín Torres e Luan Silva (Kiko). Técnico: Márcio Zanardi.

GOL - Pedro Romano, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Formiga, Tiago, Ralf e Emerson Urso (Vila Nova) e PH e Larry Vásquez (Amazonas).

RENDA - R$ 36.835,00.

PÚBLICO - 4.707 torcedores.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).