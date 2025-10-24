Verstappen reclama, mas é o mais rápido no 2º treino livre do GP do México; Bortoleto é o 15º

Max Verstappen terminou o segundo treino livre do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 na frente, apesar das reclamações constantes com o carro. O tetracampeão mundial chegou a quase perder o controle em uma curva e desabafou pelo rádio: "É como se eu estivesse dirigindo no gelo." Mesmo assim, marcou o tempo de 1min17s392 e confirmou a evolução da Red Bull.

Charles Leclerc chegou a liderar nos primeiros minutos, mas acabou superado por Verstappen na segunda metade do treino. O desempenho da Ferrari, no entanto, reforça o bom momento da equipe nas últimas semanas, com ritmo consistente em trechos médios e boa resposta dos pneus macios. Kimi Antonelli, da Mercedes, completou o top-3, consolidando mais uma sessão promissora em sua fase de adaptação à Fórmula 1.

A liderança de Verstappen aumenta a pressão sobre a McLaren, que segue na briga pelo título do Mundial de Pilotos. O australiano Oscar Piastri, líder do campeonato, teve um desempenho discreto e fechou apenas em 12º, sem conseguir ritmo competitivo nas simulações de volta rápida. Seu companheiro Lando Norris, vice-líder, foi o quarto colocado, demonstrando maior controle sob pressão e constância nos trechos longos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia impressionado no TL1 ao terminar em quinto, não repetiu o bom desempenho. O piloto da Sauber chegou a ocupar a 11ª posição, mas caiu para 15º na parte final do treino, enfrentando dificuldades com o equilíbrio do carro. Ainda assim, manteve uma atuação sólida dentro do programa de testes da equipe.

Já Lewis Hamilton, ainda sem brilhar com a Ferrari, ficou em quinto, à frente de George Russel,l em sexto. O top-10 ainda contou com Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Lance Stroll, completando uma sessão equilibrada e sem grandes incidentes.

O terceiro treino livre acontece neste sábado, às 14h30 (de Brasília), e servirá como preparação final para a classificação, marcada para as 18h. A corrida será disputada no domingo, às 17h, no Autódromo Hermanos Rodríguez, com expectativa de forte calor e desgaste acentuado dos pneus médios.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do México:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s392

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min17s545

3º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min17s566

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min17s643

5º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min17s692

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min17s829

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min17s883

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s938

9º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min17s939

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s954

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min18s218

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min18s232

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min18s266

14º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min18s281

15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min18s323

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min18s348

17º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min18s442

18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min18s853

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s855