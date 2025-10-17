Verstappen faz a pole da corrida sprint do GP dos EUA de F1

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, após ter sido o mais rápido na classificação disputada nesta sexta-feira (17), no Circuito das Américas, em Austin (Texas).
Tetracampeão mundial, Verstappen quer continuar pressionando os dois pilotos da McLaren, o australiano Oscar Piastri e o britânico lando Norris, que lideram o campeonato faltando seis provas para o fim da temporada.
No início do fim de semana em Austin, Verstappen conseguiu a pole da sprint superando Norris por 71 milésimos de segundo. Piastri, líder do Mundial com 22 pontos de vantagem sobre seu companheiro de McLaren, foi o terceiro.
"Estou empolgado para amanhã e feliz por hoje", comemorou o holandês após a pole.
"Foi um dia muito bom para nós. Vou tentar ter um bom começo e espero que tenhamos um bom ritmo", disse o piloto da Red Bull sore a sprint, que tem largada marcada para as 14h00 (horário de Brasília) de sábado.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) não conseguiu marcar tempo e vai largar da 20ª e última posição, depois de ter sua única volta rápida anulada por exceder os limites da pista.
-- Grid de largada da corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:
1ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
2ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
3ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
4ª fila:
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
5ª fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6ª fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
7ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
8ª fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
9ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
10ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
