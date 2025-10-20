Verstappen 'apimenta' F-1 e ainda tem chances de penta contra McLaren

O Mundial de Pilotos da Fórmula 1 era visto como praticamente definido até as férias no verão europeu com Oscar Piastri na liderança e seu companheiro de equipe, Lando Norris, logo atrás. Porém, com as vitórias seguidas de Max Verstappen, a última no Grande Prêmio dos Estados Unidos no domingo, a briga pelo Mundial volta a ficar em aberto.

Desde que venceu o GP da Itália, em Monza, o holandês tirou 64 pontos de desvantagem em relação ao australiano. A diferença que era de 104 caiu para 40.

"A chance está aí. Nós só precisamos tentar conseguir esse tipo de fim de semana até o fim. Vamos tentar com tudo que pudermos. Eu estou muito empolgado até o fim", afirmou o piloto da Red Bull no domingo.

Agora, com cinco etapas e duas corridas sprint - Cidade do México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dabi - a chance de uma final concorrida pode estar cada vez mais perto. Ao todo, restam 141 pontos a serem disputados nos próximos GPs.

A diferença na pontuação de Verstappen para o líder e o segundo colocado é de 40 e 26 pontos, respectivamente. Portanto, para chegar ao primeiro lugar, o holandês precisa anular essa disparidade e torcer para que Piastri e Norris não consigam ter uma boa performance.

Se Max conseguir tirar pelo menos 41 pontos de vantagem somando todas as corridas restantes, o campeonato terminaria o ano sendo entregue à Red Bull. Porém, para que isso seja possível, Piastri não pode ficar em segundo em todas as disputas restantes, já que essa possibilidade garantiria 104 pontos ao australiano - os resultados ficariam em 450 para Piastri e 447 para Verstappen.

Sendo assim o cenário de triunfo para Verstappen precisa ter pelo menos quatro de cinco vitórias nas provas remanescentes, incluindo sprints, Norris e Piastri devem se alternar entre 2º e 3º, e o britânico não pode vencer nenhuma corrida.

Embora pareça quase impossível, desde que Laurent Mekies assumiu o comando da escuderia austríaca, Verstappen somou, em média, 11,4 pontos sobre o australiano por etapa. Se mantiver o mesmo ritmo e a equipe de Zak Brown continuar com falhas de rendimento, o holandês pode chegar às festas de fim de ano com seu quinto Mundial de Pilotos.