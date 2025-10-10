Veja quanto Ramon Dino já faturou com as premiações do Mr. Olympia

Atleta brasileiro compete na categoria Classic Physique. Ramon Dino / Instagram / Divulgação

Até quem não é familiarizado com o universo do fisiculturismo já deve ter escutado o nome de Ramon Dino. Natural de Rio Branco, no Acre, o atleta de 30 anos é o brasileiro de maior reconhecimento no esporte.

Desde 2021 competindo no Mr. Olympia, Dino chega à sua quinta participação no maior evento de fisiculturismo do mundo. Na categoria Classic Physique, ele desponta como um dos favoritos ao título.

Por estar entre os melhores da categoria nos últimos anos, o brasileiro só não recebeu premiação em dinheiro na primeira participação, quando terminou em quinto lugar. A maior quantia recebida foi nos dois anos em que foi vice-campeão, 2022 e 2023, quando recebeu 20 mil dólares. No total, são mais de R$ 260 mil.

Nesta edição, Dino entrará em ação no sábado (11), com as finais sendo disputadas a partir das 23h. Ele passou na checagem de peso e altura, medindo 1m81cm, com 101 kg. Na categoria Classic Physique, o principal rival neste ano é o alemão Mike Sommerfeld.

O atual hexacampeão Cbum não competirá em 2025. Ele está aposentado, o que deixou em aberto sobre o trono da categoria. Dino e Sommerfeld são os favoritos apontados por ele.

Confira abaixo as premiações de Ramon Dino no Mr. Olympia