Veja o calendário mundial do tênis até o fim da temporada 2025

Paris receberá o último Masters 1000 da temporada. DIMITAR DILKOFF / AFP

A temporada de 2025 do tênis mundial se encaminha para a reta final. Nos últimos dois meses do ano, alguns poucos campeonatos a nível ATP ainda serão realizados ao redor do mundo.

A partir do dia 20 de outubro, dois torneios serão realizados de forma concomitante. Em Viena, na Áustria, o ATP 500 contará com nomes como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.

Também na Europa, João Fonseca jogará o ATP 500 da Basileia, na Suíça, entre 20 e 27 de outubro.

Na semana seguinte, o último Masters 1000 do ano será realizado. Em Paris, o campeonato irá de 27 de outubro a 3 de novembro. Será a primeira vez que o torneio trocará Bercy pela Arena Paris La Défense.

Dois torneios ATP 250 ocorrerão a partir do dia 2 de novembro. Em Metz, teremos o Moselle Open, na França. Na Grécia, em Atenas, 2025 Hellenic Championship, com a participação de João Fonseca.

As duas últimas competições do tênis em 2025 serão o ATP Finals, envolvendo os oito melhores tenistas e duplas da temporada, e o ATP Next Gen Finals, com os melhores jogadores de simples de até 21 anos. Este último foi vencido pelo brasileiro em 2024.

Os últimos torneios da temporada