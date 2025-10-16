Veja o calendário mundial do tênis até o fim da temporada 2025

A temporada de 2025 do tênis mundial se encaminha para a reta final. Nos últimos dois meses do ano, alguns poucos campeonatos a nível ATP ainda serão realizados ao redor do mundo.
A partir do dia 20 de outubro, dois torneios serão realizados de forma concomitante. Em Viena, na Áustria, o ATP 500 contará com nomes como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur e Lorenzo Musetti.
Também na Europa, João Fonseca jogará o ATP 500 da Basileia, na Suíça, entre 20 e 27 de outubro.
Na semana seguinte, o último Masters 1000 do ano será realizado. Em Paris, o campeonato irá de 27 de outubro a 3 de novembro. Será a primeira vez que o torneio trocará Bercy pela Arena Paris La Défense.
Dois torneios ATP 250 ocorrerão a partir do dia 2 de novembro. Em Metz, teremos o Moselle Open, na França. Na Grécia, em Atenas, 2025 Hellenic Championship, com a participação de João Fonseca.
As duas últimas competições do tênis em 2025 serão o ATP Finals, envolvendo os oito melhores tenistas e duplas da temporada, e o ATP Next Gen Finals, com os melhores jogadores de simples de até 21 anos. Este último foi vencido pelo brasileiro em 2024.
Os últimos torneios da temporada
- Erste Bank Open - 17/10 - 27/10 Viena, Áustria
- Swiss Indoors Basel - 17/10 - 27/10 Basiléia, Suíça
- Masters 1000 de Paris - 24/10 - 03/11 Paris, França
- Moselle Open - 30/10 - 09/11
Metz, França
- Belgrade Open - 30/10 - 09/11 Belgrado, Sérvia
- ATP Finals - 8/11 - 17/11
Turim, Itália
- ATP Next Gen Finals - 16/12 - 22/12 Jeddah, Arábia Saudita