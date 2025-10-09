Veja as sugestões do presidente da Fifa para o calendário das próximas edições da Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, sugeriu mudanças nas datas para as próximas edições da Copa do Mundo. De acordo com o mandatório, os efeitos da crise climática e as questões de calendário têm gerado desafios para a realização do mundial.

"Não é só uma Copa do Mundo. É uma reflexão geral. Alguns países europeus são muito, muito quentes em julho, então talvez precisemos repensar", disse Infantino na assembleia geral dos Clubes Europeus de Futebol (European Football Clubs em inglês), em Roma.

Para o presidente da Fifa, os meses de março e outubro seriam os ideais para driblar os problemas climáticos. "Em dezembro você não pode tocar em uma parte do mundo e em julho você não pode tocar em outra parte. Precisamos considerar todos esses elementos e ver como podemos melhorar para todos", finalizou o presidente da Fifa.

Tradicionalmente, a Copa do Mundo é realizada entre os meses de junho e julho. A única exceção foi o mundial de 2022, no Catar, disputado em novembro e dezembro. O motivo da alteração foi exatamente o clima, pois os países do Oriente Médio registram altas temperaturas no meio do ano. "Talvez haja maneiras de otimizar o calendário. Estamos discutindo. Precisamos ter a mente aberta", disse o dirigente.

As falas de Infantino dialogam com os próximos grandes eventos de futebol programados para os próximos anos. Em 2026, a Copa desembarca na América do Norte, com sedes no Canadá, México e Estados Unidos. Este último país, especificamente, foi a sede da Copa do Mundo de Clubes, marcada por jogos paralisados por indicações de chuvas severas e pelo calor intenso.