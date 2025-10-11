Vasco perde a segunda e é eliminado da Liga Sul-Americana de basquete

Vasco parou no time boliviano e está eliminado. FIBA Americas / Divulgação

O basquete brasileiro segue sem vencer na Liga Sul-Americana masculina. Após a eliminação do Bauru Basket (SP), que perdeu seus três jogos no Grupo A, o Vasco da Gama (RJ) também ainda não conseguiu um resultado positivo, no Grupo B, em Sucre, na Bolívia.

A equipe carioca perdeu sua partida de estreia para o Ferro Carril Oeste, da Argentina, por 73 a 40, e, na sexta-feira (10), caiu diante do Club Universitário, da Bolívia, por 79 a 73. Com o resultado, a equipe vascaína foi eliminada, assim como o Motilones del Norte, da Colômbia, que perdeu para o Ferro por 92 a 41, e soma duas derrotas.

Brasileiros e colombianos se enfrentam neste sábado (11), às 19h10min (de Brasília), em busca da primeira vitória e da terceira posição no grupo.

Como é disputada a Liga Sul-Americana

A Liga Sul-Americana reúne 16 times de oito países em quatro grupos com quatro integrantes cada, com jogos em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Pilar (Paraguai).

Os times brasileiros na disputa são Bauru Basket (SP), Corinthians (SP), Pinheiros (SP) e Vasco da Gama (RJ), que se classificaram pelo desempenho no último NBB, quando encerraram a temporada entre a quarta e a sétima colocação.

As partidas da primeira fase serão jogadas em dias consecutivos, em sistema de turno único, dentro dos grupos. Os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que será composta por dois novos quadrangulares, onde as equipes voltam a se enfrentar em turno único, e os dois primeiros colocados de cada chave garantem lugar no Final Four.