Vasco bate Fluminense, amplia invencibilidade e embala no Brasileirão

O Vasco segue atropelando adversários no Brasileirão, e desta vez, com um gosto especial. Jogando em um Maracanã tomado pelas cores preto e branco, o time de São Januário dominou o Fluminense pela 29ª rodada da competição nacional e superou o rival por 2 a 0.

Em noite com direito a olheiros do Arsenal-ING nos camarotes, Rayan mostrou mais uma vez que não cede à pressão. Em clássico quente, o jovem atacante do Vasco abriu o marcador e ainda iniciou a jogada do segundo gol do time de Diniz, sendo essencial em mais uma vitória.

Após o triunfo no clássico, o time de São Januário chegou à sua quinta vitória nos últimos seis jogos, sendo a terceira consecutiva no Brasileirão, foi a 39 pontos e saltou para a oitava colocação da tabela de classificação, ficando dois atrás do próprio Fluminense (41 - 7º) e a sete do Bahia, primeiro time no G-6.

O início do clássico foi dominado pelo Fluminense. Com uma pressão alta, logo aos três minutos Barros perdeu a bola para Acosta na entrada da área e ela sobrou para Cano, que livre, parou em grande defesa de Léo Jardim. Entretanto, o Vasco passou a ter domínio na posse e o duelo esfriou.

Com o famoso estilo de Fernando Diniz, o time de São Januário encontrou um momento mais tranquilo na partida, e em contra-ataque, contou mais uma vez com o brilho de sua joia para abrir o placar.

Aos 37, Paulo Henrique roubou a bola de Serna, tabelou com Nuno Moreira e tocou para Rayan, que cortou para o meio, bateu e contou com um desvio em Freytes para matar Fábio e levar o Vasco em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Fluminense foi com tudo ao ataque, mas novamente em contra-ataque, foi castigado.

Aos cinco, Rayan recebeu na entrada da área, bateu, Fábio espalmou para o meio, Andrés Gómez pegou o rebote e parou em milagre do goleiro, mas na sobra, Nuno Moreira apenas empurrou para o fundo do gol e ampliou a vantagem vascaína.

Mesmo com a larga vantagem no marcador, o Vasco seguiu pressionando o adversário e não deu chances ao rival para tentar reagir, com uma pressão alta no campo adversário. O duelo então esfriou, com o time mandante controlando a partida até o apito final.

Sem tempo a perder, os rivais já se preparam para a 30ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense volta ao Maracanã para encarar o Internacional, a partir das 17h30. No dia seguinte, às 18h30, é a vez do Vasco encarar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Vegetti); Nuno Moreira (Matheus França), Andrés Gómez (David) e Rayan (GB). Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima); Serna (Soteldo), German Cano (John Kennedy) e Canobbio (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Rayan, aos 37 minutos do primeiro tempo. Nuno Moreira, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nuno Moreira e Fernando Diniz (Vasco) e Freytes (Fluminense).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 3.250.944,50

PÚBLICO - 53.746 torcedores