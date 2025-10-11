Valentin Vacherot derrota Novak Djokovic e vai decidir o Masters de Xangai

Vacherot reage após eliminar Djokovic. HECTOR RETAMAL / AFP

O monegasco Valentin Vacherot está na final do Masters 1000 de Xangai. Neste sábado (11), o número 204 do ranking mundial derrotou o sérvio Novak Djokovic, atual quinto colocado na classificação mundial, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em uma e 43 minutos e vai decidir seu primeiro torneio no circuito da ATP.

Aos 26 anos, Vacherot tem um currículo inexpressivo, com apenas uma disputa de Grand Slam, como convidado em Roland Garros e três participações em Masters, todas em Mônaco, além de três títulos de torneios Challenger.

— Foi uma hora e 40 minutos de pura alegria, mesmo que poucas pessoas quisessem que eu continuasse. Ele é muito apreciado aqui. Ele venceu quatro vezes. Eu me perdi um pouco em todos os seus títulos quando o anunciaram, mas foi uma experiência incrível. Agora, provavelmente vou apenas aproveitar a vitória esta noite e pensar na final de amanhã — disse Vacherot, ainda incrédulo com o próprio feito.

Mas em Xangai, após sair do qualificatório, ele surpreendeu adversários de melhor ranking e já eliminou cinco cabeças de chave: Alexander Bublik (14º), Tomas Machac (20º), Tallon Griekspoor (27º), Holger Rune (10º) e agora Djokovic (4º).

— Não estou me dando conta (do que aconteceu), então não posso dizer nada sobre isso.É simplesmente uma loucura. Primeiro, estar do outro lado da quadra contra o Novak (Djokovic) foi uma experiência inacreditável. Acho que tenho muito a aprender com esta partida, com ele. Até para mim, tenho muito a guardar — disse o monegasco após o jogo.

Vacherot é treinado pelo irmão e ex-jogador Benjamin Balleret, que como profissional teve a posição 204 como a melhor da carreira e só venceu 10 torneios da série Future, a menor do circuito profissional.

A campanha em Xangai vai colocando o tenista de Mônaco com alguns recordes. Agora, ele é o jogador com pior ranking a alcançar uma final de Masters 1000, desde que a série foi implementada no circuito em 1990. Antes, a marca pertencia ao romeno Andrei Pavel, vice-campeão em Paris em 2003.