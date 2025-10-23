Vaga na Série A e rebaixamento: qual o cenário da Série B a cinco rodadas do fim?

Clubes que conseguirão o acesso à Série S serão definido na reta final do campeonato. Divulgação / CBF

A Série B do Brasileirão tem cinco rodadas restantes e muita coisa em jogo para a maioria dos 20 clubes. A disputa é acirrada pelo título, pelo acesso e na luta contra o rebaixamento à Série C.

Apenas cinco pontos separam o líder, Coritiba (57), e o sexto colocado, o Goiás (52). Os paranaenses, inclusive, são os que têm mais chances de subirem à Primeira Divisão.

Conforme os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe do Couto Pereira têm 93,6% de probabilidade de acesso, seguido por dois times catarinenses — Chapecoense (68,9%) e Criciúma (67,8%).

Outros sete times aparecerem no levantamento da universidade mineira com boas chances de conquistar vaga na Série A, casos de Novorizontino, Remo, Athletico-PR, Goiás, Cuiabá, CRB e Atlético-GO. Avaí e Vila Nova-GO têm menos de 1% de probabilidade de subirem à Série A.

Os riscos de queda

Paysandu (99,86%) e Amazonas (92,8%) têm seus rebaixamentos encaminhados. As outras duas equipes com maiores probabilidades de terminar no Z-4 da Série B são Botafogo-SP (78,3%) e Volta Redonda (73,1%).

A próxima rodada da Série B se inicia nesta sexta-feira (24) com duas partidas — incluindo uma direta na luta pelo acesso: Cuiabá x Remo. Outro confronto direto na briga por vaga na Série A ocorre no sábado (25), com o duelo entre Criciúma e Goiás. As partidas da 34ª rodada da Segunda Divisão seguem até segunda-feira (27).

Chances de subir para a Série A

Coritiba - 93,6%

Chapecoense - 68,9%

Criciúma - 67,8%

Novorizontino - 59,9%

Remo - 49,4%

Athletico-PR - 24,2%

Goiás - 20,5%

Cuiabá - 9%

CRB - 3,8%

Atlético-GO - 3%

Avaí e Vila Nova-GO têm menos de 1%

Chances de rebaixamento

Paysandu - 99,86%

Amazonas - 92,8%

Botafogo-SP - 78,3%

Volta Redonda - 73,1%

Athletic-MG - 25,5%

Ferroviária-SP - 18,1%

América-MG - 11,9%

Operário-PR, Vila Nova-GO e Avaí têm menos de 1%

34ª rodada da Série B

Sexta-feira (24)

19h — Novorizontino x Botafogo-SP

21h35min — Cuiabá x Remo

Sábado (25)

16h — Volta Redonda x Coritiba

16h — Athletic x América-MG

18h30min — Paysandu x Avaí

20h30min — Criciúma x Goiás

Domingo (26)

16h — CRB x Atlético-GO

18h30min — Vila Nova x Ferroviária

Segunda-feira (27)