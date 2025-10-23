Vaga na Série A e rebaixamento: qual o cenário da Série B a cinco rodadas do fim?

A Série B do Brasileirão tem cinco rodadas restantes e muita coisa em jogo para a maioria dos 20 clubes. A disputa é acirrada pelo título, pelo acesso e na luta contra o rebaixamento à Série C.
Apenas cinco pontos separam o líder, Coritiba (57), e o sexto colocado, o Goiás (52). Os paranaenses, inclusive, são os que têm mais chances de subirem à Primeira Divisão.
Conforme os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe do Couto Pereira têm 93,6% de probabilidade de acesso, seguido por dois times catarinenses — Chapecoense (68,9%) e Criciúma (67,8%).
Outros sete times aparecerem no levantamento da universidade mineira com boas chances de conquistar vaga na Série A, casos de Novorizontino, Remo, Athletico-PR, Goiás, Cuiabá, CRB e Atlético-GO. Avaí e Vila Nova-GO têm menos de 1% de probabilidade de subirem à Série A.
Os riscos de queda
Paysandu (99,86%) e Amazonas (92,8%) têm seus rebaixamentos encaminhados. As outras duas equipes com maiores probabilidades de terminar no Z-4 da Série B são Botafogo-SP (78,3%) e Volta Redonda (73,1%).
A próxima rodada da Série B se inicia nesta sexta-feira (24) com duas partidas — incluindo uma direta na luta pelo acesso: Cuiabá x Remo. Outro confronto direto na briga por vaga na Série A ocorre no sábado (25), com o duelo entre Criciúma e Goiás. As partidas da 34ª rodada da Segunda Divisão seguem até segunda-feira (27).
Chances de subir para a Série A
- Coritiba - 93,6%
- Chapecoense - 68,9%
- Criciúma - 67,8%
- Novorizontino - 59,9%
- Remo - 49,4%
- Athletico-PR - 24,2%
- Goiás - 20,5%
- Cuiabá - 9%
- CRB - 3,8%
- Atlético-GO - 3%
Avaí e Vila Nova-GO têm menos de 1%
Chances de rebaixamento
- Paysandu - 99,86%
- Amazonas - 92,8%
- Botafogo-SP - 78,3%
- Volta Redonda - 73,1%
- Athletic-MG - 25,5%
- Ferroviária-SP - 18,1%
- América-MG - 11,9%
Operário-PR, Vila Nova-GO e Avaí têm menos de 1%
34ª rodada da Série B
Sexta-feira (24)
- 19h — Novorizontino x Botafogo-SP
- 21h35min — Cuiabá x Remo
Sábado (25)
- 16h — Volta Redonda x Coritiba
- 16h — Athletic x América-MG
- 18h30min — Paysandu x Avaí
- 20h30min — Criciúma x Goiás
Domingo (26)
- 16h — CRB x Atlético-GO
- 18h30min — Vila Nova x Ferroviária
Segunda-feira (27)
- 19h — Chapecoense x Operário
- 21h30min — Athletico-PR x Amazonas