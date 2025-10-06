Uruguai convoca Torres e Martínez e aumenta desfalques do Palmeiras; Piquerez não é chamado

O técnico Abel Ferreira continua perdendo jogadores para o importante compromisso com o Juventude, sábado, no Allianz Parque, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira, o atacante Facundo Torres foi convocado para os amistosos do Uruguai e aumenta a lista de desfalques. A boa notícia é que desta vez o lateral-esquerdo Piquerez foi preservado. Também chamado, o volante Emi Martínez já não jogaria por suspensão.

Marcelo Bielsa anunciou uma lista enxuta, com apenas 17 jogadores para os duelos da Data Fifa contra a República Dominicana, na sexta-feira, e o Uzbequistão, na segunda, ambos na Malásia, mas chamou os dois palmeirenses.

A convocação de Bielsa aumenta a dor de cabeça de Abel Ferreira, já que o treinador português não vai ter suas duas peças principais da frente: Vitor Roque levou o terceiro cartão amarelo - assim como Gustavo Gómez, para defender o Paraguai -, e Flaco López foi convocado pela Argentina.

Sem Facundo Torres, Allan deve iniciar diante do time de Caxias. A outra vaga será um mistério, pois o paraguaio Ramon Sosa, autor do gol decisivo da virada sobre o São Paulo (3 a 2), também defenderá o seu país. Luighi volta da seleção sub-20 e pode ser chamado de emergência.

Não tivesse suspenso, Emi Martínez seria o substituto natural de Aníbal Moreno, chamado para defender a Argentina ao lado do centroavante Flaco López. Vale lembrar que Lucas Evangelista passou por cirurgia e só volta em 2026, deixando o clube carente de primeiro volante.