United vence em Anfield (2-1) e impõe quarta derrota consecutiva ao Liverpool

O Manchester United impôs a quarta derrota consecutiva ao Liverpool neste domingo (19), ao vencer por 2 a 1 em Anfield, com um gol decisivo de Harry Maguire, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.

Depois das derrotas para Crystal Palace, Galatasaray (Liga dos Campeões) e Chelsea, os 'Reds' do técnico Arne Slot caem pela primeira vez na Premier League diante do United jogando em casa desde 2016.

A noite não começou bem para o Liverpool, quando Bryan Mbeumo recebeu na área de Amad Diallo e bateu de primeira para abrir o placar com um minuto de jogo.

No segundo tempo, depois de muito pressionar, os donos da casa chegaram ao empate com o holandês Cody Gakpo (78') aproveitando cruzamento de Federico Chiesa na pequena área.

Mas Maguire apareceu minutos depois (84') e calou Anfield marcando de cabeça em bola levantada na área pelo português Bruno Fernandes.

O resultado fora de casa contra um grande rival tira um pouco da pressão sobre o técnico Rúben Amorim, que consegue emendar duas vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde que chegou a Old Trafford, em novembro de 2024. Antes da paralisação data Fifa, a equipe venceu o Sunderland por 2 a 0.

O Manchester United ocupa a nona posição na tabela com 13 pontos, dois atrás do Liverpool (4º, 15 pontos), que foi ultrapassado na rodada por Mancuester City (2º 16 pontos) e Bournemouth (3º, 15 pontos). O líder é o Arsenal, com 19 pontos.

O momento não é bom para o técnico Arne Slot e os 'Reds', que já haviam sido derrotados antes da data Fifa por Crystal Palace e Chelsea na Premier, e pelo Galatasaray na Champions.

- Tottenham perde em casa -

Mais cedo, o Tottenham foi derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 1, de virada, e saiu da zona de classificação da Champions.

Os 'Spurs' começaram na frente com um gol do uruguaio Rodrigo Betancur aos cinco minutos, mas o Villa virou marcando com Morgan Rogers (37') e Emiliano Buendía (77').

Esta foi a segunda derrota do Tottenham no campeonato. O time comandado pelo técnico dinamarquês Thomas Frank havia começado a rodada na terceira colocação, mas agora cai para sexto na tabela.

Por sua vez, o Aston Villa (10º, 12 pontos) vive momento oposto, emendando a terceira vitória consecutiva, depois de não conseguir vencer nas cinco primeiras rodadas.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Nottingham - Chelsea 0 - 3

Sunderland - Wolverhampton 2 - 0

Brighton - Newcastle 2 - 1

Burnley - Leeds 2 - 0

Crystal Palace - Bournemouth 3 - 3

Manchester City - Everton 2 - 0

Fulham - Arsenal 0 - 1

- Domingo:

Tottenham - Aston Villa 1 - 2

Liverpool - Manchester United 1 - 2

- Segunda-feira:

(16h00) West Ham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

3. Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3

5. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

11. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0

12. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

13. Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0

14. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4

15. Leeds 8 8 2 2 4 7 13 -6

16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11