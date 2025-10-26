Unifacisa vence Botafogo e entra no G-8 do NBB

Em sua terceira partida na temporada, a Unifacisa (PB) derrotou o Botafogo, neste domingo (26), no Rio de Janeiro, por 85 a 72. Com duas vitórias, a equipe passou a ocupar a oitava colocação da fase regular do NBB.
O time carioca começou melhor e encerrou o período inicial liderando por 27 a 15. A equipe paraibana equilibrou as ações no segundo quarto e virou o placar. Com 23 a 9, o time comandado pelo técnico Pablo Costa foi para o intervalo vencendo por 38 a 36.
As duas equipes fizeram um terceiro período equilibrado, que terminou empatado em 24 a 24, o que manteve os paraibanos com dois vantagem (62 a 60).
Nos 10 minutos finais, a Unifacisa foi dominante e abriu 13 de vantagem (73 a 60), nos primeiros três. A diferença foi administrada até o final.
Com 46 pontos, a dupla formada pelo ala estadunidense Melvin Johnson, que fez 26, e o ala-armador venezuelano Yohanner Sifontes, que marcou 20, foi o grande destaque do jogo.
Pelo Botafogo, o ala estadunidense Decensae Xavier anotou um duplo- duplo de 30 pontos e 11 rebotes. A equipe carioca tem duas derrotas em três jogos e está na 14ª colocação.