União Corinthians usa escudo de camisa para entrada e compras dentro e fora de ginásio

Iniciativa, agora, se estendeu para pagamentos no comércio local, fora do ginásio. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

O Basquete União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, conta desde outubro de 2024 com um sistema cashless com tecnologia NFC, que permite a torcedores utilizarem o chip no escudo da camisa para acesso ao ginásio e pagamentos de alimentos e bebidas.

A iniciativa, que é uma parceria com a Imply ElevenTickets, se estendeu para pagamentos no comércio local, ampliando a tecnologia fora do ginásio.

Com isso, o União Corinthians aumentou a venda de camisetas com a tecnologia em 50% na atual temporada em relação a 2023/24, com benefícios como filas exclusivas, descontos e comodidade de compras diretamente na arquibancada.

A temporada 2024/25 registrou um aumento de 26% nas vendas de alimentos e bebidas durante as partidas.

Os resultados também puderam ser vistos na lotação do ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. Foi registrado recorde de público e aumento de 156% na receita de ingressos, com média de 4 mil torcedores por jogo, a maior do NBB 2024/2025.

O número de sócios também disparou, colocando o União Corinthians como líder de associados entre os clubes de basquete da Liga Nacional (LNB), com crescimento superior a 1.500%.