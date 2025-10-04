União Corinthians termina em oitavo no Torneio Abertura do NBB

Hollowell é um dos reforços do União Corinthians para a temporada. João Pires / LNB/Divulgação

A renovada equipe do União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, terminou em oitavo lugar sua participação no Torneio Abertura do NBB, a liga nacional de basquete, realizado em Brasília.

O time do Vale do Rio Pardo encerrou a competição com uma vitória e três derrotas, a última delas para o Pato Baquete (PR), por 74 a 68, na última sexta-feira (3).

A equipe do técnico Rodrigo Silva chegou a abrir 10 pontos de vantagem ao final do primeiro período (22 a 12), mas permitiu uma reação do time de Pato Branco, que encurtou para seis (31 a 37) ao final do segundo quarto.

Na volta do intervalo, a equipe paranaense comandada pelo pivô Edu Marília tomou conta do jogo e virou o marcador em 56 a 54 ao término do terceiro tempo.

Os 10 minutos finais foram de novo domínio dos paranaenses que fecharam a vitória por seis pontos (74 a 68) de frente.

Destaques do jogo

Tradavis Thompson foi um dos destaques do Pato. João Pires / LNB/Divulgação

Edu Marília acabou com um duplo-duplo de 19 pontos e 12 rebotes, além de três assistências. A equipe de Pato Branco ainda contou com boas atuações do armador estadunidense Tradavis Thompson, que fez 16 pontos, e do ala Michel Lourencini, que marcou 15 pontos, deu quatro assistências e pegou cinco rebotes, além de ter aproveitamento de 56% mas bolas de três.

No União Corinthians, três jogadores se destacaram. O ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell, com 13 pontos, cinco assistências e quatro rebotes, o armador Davi Rossetto, com 12 pontos e cinco rebotes, e o ala Isaac, que marcou 10 pontos.

NBB

A estreia do União Corinthians na temporada 2025-2026 do NBB ocorrerá em 23 de outubro, às 19h30min, em Santa Cruz do Sul, contra o Pato Basquete.