União Corinthians perde a primeira no NBB

Devon Scott (D) não conseguiu evitar derrota do União Corinthians. Andrews Clayton / Bauru Basket/Divulgação

A rodada de terça-feira (28) do NBB teve mais dois jogos, além da surpreendente vitória do Caxias Basquete sobre o tetracampeão Sesi-Franca.

No confronto que envolveu outra equipe gaúcha, o União Corinthians foi derrotado pelo Bauru Basket (SP), fora de casa, por 60 a 52.

Dominante no período inicial, quando fez 15 a 8, o time de Santa Cruz do Sul viu o adversário reagir a partir do segundo quarto e chegou ao intervalo com três pontos (28 a 25) de vantagem.

Mas na metade do terceiro período, a equipe paulista virou o placar (32 a 31) em uma cesta do pivô Andrezão e seguiu liderando até o final do jogo marcado pelo baixo número de pontos, fruto do aproveitamento inferior a 20% das duas equipes.

Com um duplo-duplo de 18 pontos e 12 rebotes, Andrezão foi o nome do jogo. A equipe de Bauru ainda contou com 16 pontos, sete rebotes e cinco assistências do ala-armador Eugeniusz, e 10 pontos, quatro assistências e quatro rebotes do ala Alex Garcia, 45 anos.

No time gaúcho, o pivô estadunidense Devon Scott fez 15 pontos e foi único que superou os dois dígitos na pontuação.

O União Corinthians voltará à quadra na quinta-feira (30), às 19h, contra o Sesi-Franca, no interior paulista.

Rio Claro vence a primeira

O Rio Claro venceu o confronto paulista com o Paulistano, por 89 a 87, e conseguiu sua primeira vitória na temporada do NBB.

A partida foi decidida nos segundos finais e teve como destaques o armador bósnio Marko Rikalo, autor de 23 pontos e quatro assistências, e o ala-armador estadunidense Stanley Scott, dono de um duplo-duplo de 22 pontos e 11 rebotes.