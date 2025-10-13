Último camisa 6 da NBA? Entenda por que o número não será mais utilizado na liga de basquete

Jaylin Williams entrou na NBA em 2022. ZACH BEEKER / NBAE / Getty Images via AFP

Desde 2022, a NBA decidiu que o número 6 seria aposentado de todas as franquias. O motivo é nobre: uma homenagem a Bill Russell, lenda do Boston Celtics que utilizou o número 6 em 13 temporadas na liga norte-americana de basquete, com 11 títulos.

Em 1972, os Celtics decidiram aposentar o número 6. Em 2022, com a morte de Russell, aos 88 anos, a NBA tomou a iniciativa de retirar a numeração de todas as 32 equipes. No entanto, na temporada 2025/2026 ainda há um jogador que poderá utilizar o número.

Leia Mais As cinco equipes que começam a temporada como favoritas ao título da NBA

Jaylin Williams, 23 anos, do Oklahoma City Thunder, será o último 6 da história da NBA. O ala-pivô entrou na liga em 2022, antes da decisão sobre a aposentadoria do número. Por isso, ele poderá seguir utilizando a numeração.

O jogador já disse que se sente honrado em ser o último a carregar o legado de Bill Russell na NBA. Na temporada passada, além de Williams, DeAndre Jordan também utilizava o número 6.

Importância de Russell