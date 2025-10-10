UFC Rio: veja os horários, onde assistir e o card completo com Charles do Bronx na luta principal

Está chegando o grande dia do UFC Rio 2025. Neste sábado (11), a Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, será palco de um dos eventos mais aguardados do calendário do MMA. Após a vitória arrasadora de Alex "Poatan" sobre Magomed Ankalaev no UFC 320, é a vez de Charles do Bronx assumir o protagonismo no octógono.
Na luta principal da noite, o ex-campeão dos pesos-leves (até 70,7 kg) encara o polonês Mateusz Gamrot, buscando retomar o caminho das vitórias após o revés sofrido contra Ilia Topuria no UFC 317, em junho, quando foi nocauteado ainda no primeiro round, aos dois minutos e 27 segundos.
Além de Charles, o card principal contará com outros grandes nomes brasileiros. Deiveson Figueiredo, ex-campeão dos pesos-mosca, enfrenta Montel Jackson na penúltima luta da noite, agora competindo na categoria peso-galo (até 61,2 kg).
Completam o esquadrão brasileiro no card principal:
- Vicente Luque, que encara Joel Álvarez;
- Jhonata Diniz, frente ao português Mario Pinto (peso-pesado);
- Ricardo Ramos, contra Kaan Ofli;
- Lucas Almeida, diante de Michael Aswell.
O card preliminar também contará com diversos brasileiros em ação, reforçando o clima de torcida nacional no evento.
Onde assistir?
O UFC Rio será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Fight Pass, a partir das 17h (horário de Brasília). As três primeiras lutas poderão ser assistidas gratuitamente nos perfis oficiais do UFC no Facebook, YouTube e TikTok. O card principal começa por volta das 20h, com a luta de Charles do Bronx prevista para acontecer por volta da meia-noite.
Programação UFC Rio
Card principal - início às 20h (de Brasília)
- Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronx" Oliveira x Mateusz Gamrot
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
- Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque x Joel Álvarez
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz x Mario Pinto
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos x Kaan Ofli
- Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar - início às 17h (de Brasília)
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Clayton Carpenter
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Thomas Petersen
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Irina Alekseeva
- Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha x Stewart Nicoll
- Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Mohammed Usman
- Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
- Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Saimon Oliveira