UFC Rio: veja os horários, onde assistir e o card completo com Charles do Bronx na luta principal

Evento retorna ao Brasil neste sábado (11) com com a participação de lutadores renomados do Brasil; competição será transmitida ao vivo pelo Fight Pass

