UFC Rio: Charles do Bronx fatura bônus de R$ 276 mil e promete 'festa na favela'

Charles do Bronx recebeu o bônus de "Performance da Noite" no UFC Rio, neste sábado, após finalizar Mateusz Gamrot na luta principal do evento. A premiação foi de US$ 50 mil, equivalente a R$ 276 mil na cotação atual. Animado com o resultado, o brasileiro prometeu que vai usar parte do valor para fazer uma festa na favela em comemoração ao Dia das Crianças.
"Eu não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu ganhei mais US$ 50 mil. Vamos fazer uma festa gigantesca na favela. Segunda-feira a gente vai fazer uma festa gigantesca na favela. É Dia das Crianças e é isso. O moleque veio da favela para o mundo", disse Do Bronx.
O lutador foi ovacionado pelo público desde o momento em que sua música de entrada começou a tocar. Com a vitória sobre Gamrot, que veio por finalização com um mata-leão no segundo round, Charles ampliou seu cartel para 24 vitórias, 11 derrotas e 1 no contest.
Outros três brasileiros também foram premiados com o bônus. Vitor Petrino venceu Thomas Petersen com um nocaute no terceiro round, Julia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no último assalto, e a estreante Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round.