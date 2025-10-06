Uefa aprova, de maneira 'excepcional', jogos das ligas italiana e espanhola em outros países

A Uefa aprovou nesta segunda-feira (6), "com relutância" e "de maneira excepcional", as solicitações das ligas de Espanha e Itália para levar dois jogos para Estados Unidos e Austrália, respectivamente, algo inédito no mundo do futebol.

Em comunicado, o comitê executivo da entidade reitera, no entanto, "sua oposição a jogos de liga nacional disputados no exterior" e se compromete a contribuir com "o trabalho contínuo da Fifa" para estabelecer regras rígidas neste sentido.

Como as solicitações das federações espanhola e italiana foram feitas antes do início da temporada, o jogo Villarreal x Barcelona poderá ser disputado no dia 20 de dezembro em Miami, e o confronto Milan x Como em Perth, no início de fevereiro de 2026.

O sinal verde dado pela Uefa não é uma surpresa. Seu presidente, Aleksander Ceferin, admitiu no início de setembro que existia uma brecha desde que a Fifa iniciou, em maio deste ano, uma revisão de suas regras que proíbem a realização de jogos de ligas nacionais fora de seus países de origem.

A confederação europeia explicou nesta segunda-feira que "o regulamento da Fifa - atualmente em processo de revisão - não é suficientemente claro e detalhado" para não atender a essas solicitações.

"Embora seja lamentável ter que permitir que essas duas partidas aconteçam, essa decisão é excepcional e não deve ser considerada um precedente", ressaltou a Uefa.

"Nosso compromisso é claro: proteger a integridade das ligas nacionais e garantir que o futebol permaneça enraizado em seu ambiente de origem", prometeu Ceferin, citado no comunicado.

Impulsionada pela liga espanhola há cerca de dez anos por razões comerciais, a possibilidade de transferir jogos gerou forte oposição de torcedores no início de setembro.

A Série A, por sua vez, justifica seu pedido de transferência pelo fato de a partida entre Milan e Como coincidir com a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.