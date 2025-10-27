Vini Jr. se revolta após ser substituído e fala em deixar o Real Madrid: "Vou embora do time"

Brasileiro ficou na bronca ao ser substituído no clássico. JAVIER SORIANO / AFP

Vinicius Júnior não aprovou sua substituição no clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26), pelo Campeonato Espanhol. Um dos destaques da equipe de Xabi Alonso, o brasileiro se revoltou com o treinador merengue e desabafou no banco de reservas, em imagens capturadas pela transmissão da partida.

De acordo com o DAZN, o atacante esbravejou contra a decisão do treinador espanhol.

— Vou embora do time. Eu vou, é melhor eu ir — teria dito o brasileiro após ser substituído aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Real vencia por 2 a 1, resultado que permaneceu até o fim da partida. Ele retornou ao banco de reservas cerca de cinco minutos depois.

Xabi Alonso não teceu comentários em relação ao episódio após a partida. O treinador optou por controlar o ambiente e afirmou que irá conversar com Vini Jr.

— Fico com muitas coisas positivas da partida, e muitas coisas do Vini também. Nós falaremos sobre isso, é claro, mas não quero perder o foco do que é realmente importante — disse.

Vini Júnior foi titular em nove das 13 partidas do Real Madrid. O astro acabou sendo substituído por Xabi Alonso em sete ocasiões. O camisa 7 tem cinco gols e quatro assistências pelo clube merengue.

O diário Marca, de Madri, destacou a "raiva brutal de Vini". O jornal escreveu que "poucas vezes um jogador deixou tão evidente seu descontentamento com uma substituição". O periódico também pontuou que fontes ligadas ao Real Madrid mostraram descontentamento com o jogador, ao afirmar que "o terceiro capitão deve dar o exemplo" aos demais atletas.