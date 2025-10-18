Flávia Saraiva, Sophia Wiesberg ,Julia Coutinho e Júlia Soares compõem a equipe feminina do Brasil. Confederação Brasileira de Ginástica / Reprodução

Começa neste domingo (19) o Mundial de Ginástica Artística 2025. A principal competição da modalidade — depois dos Jogos Olímpicos — irá reunir mais de 80 países em Jacarta, na Indonésia.

A competição distribui 36 medalhas entre homens e mulheres. São 10 categorias individuais e premiação pelo desempenho individual geral. Não há medalha por equipes, como nas Olimpíadas.

As equipes brasileiras têm presença garantida no tablado na madrugada de domingo (19) e na manhã de terça-feira (21), na fase classificatória. Para concorrer ao pódio, os ginastas precisam garantir pontuação suficiente para passar às finais, que serão disputadas a partir de quarta-feira (22).

Para esta edição, a delegação brasileira conta com nomes consagrados e novidades. Na equipe feminina, as baixas são Rebeca Andrade, que decidiu tirar um ano de descanso das competições depois de brilhar em Paris 2024, Jade Barbosa, que está grávida, e Lorrane Oliveira, devido a questões físicas.

Por isso, quem lidera as brasileiras em Jacarta é Flávia Saraiva. Ela vem do Mundial de 2023 com a prata por equipes e bronze no solo. A veterana está acompanhada de Júlia Soares, com quem divide a conquista de bronze por equipes em Paris, e das jovens Sophia Wiesberg e Julia Coutinho, ambas de 15 anos.

A equipe masculina é formada pelo campeão olímpico e mundial Arthur Nory junto a Caio Souza, Diogo Soares, Tomás Florêncio e Vitaly Guimarães. Convocado inicialmente, Yuri Guimarães apresentou um desconforto durante sessão de treinamento em outubro e teve que ser cortado.

Onde assistir

A fase classificatória, de domingo a terça-feira, não terá transmissão oficial no Brasil. É possível assistir à primeira etapa do Mundial gratuitamente pelo streaming Eurovision Sport.

As fases finais, a partir de quarta-feira, serão transmitidas no SporTV 2 e no Youtube pela Cazé TV e pelo Canal Olímpico do Brasil.

Programação

Domingo (19)

Classificatórias masculinas: 0h às 12h (Brasil à 1h50min)

Segunda-feira (20)

Classificatórias masculinas: 0h às 3h30min

Classificatórias femininas: 7h às 11h15min

Terça-feira (21)

Classificatórias femininas: 0h às 11h15min (Brasil às 6h30min)

Quarta-feira (22)

Final do individual geral masculino: 8h30min

Quinta-feira (23)

Final do individual geral feminino: 8h30min

Sexta-feira (24)

Finais por aparelho: 4h

Ordem:

Solo masculino (homens)

Salto feminino (mulheres)

Cavalo com alça (homens)

Barras assimétricas (mulheres)

Argolas (homens)

Sábado (25)

Finais por aparelho: 4h

Ordem: