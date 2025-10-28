Troféu do GP São Paulo de F-1 celebra 'brasilidade' e paixão nacional pelo automobilismo

Uma homenagem à brasilidade, onde a arte, a tecnologia e a emoção vão estar inseridas em um design que retrata a pluralidade do país. O troféu que será oferecido ao vencedor do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece no dia 9 de novembro, no autódromo de Interlagos, terá esses componentes, que contemplam ainda a paixão nacional pelo automobilismo.

Diferente dos anos anteriores, 2025 marca um ineditismo em relação à peça. Essa é a primeira vez que o GP São Paulo de F-1 fica responsável pela criação e concepção dos troféus destinados ao piloto que ganhar a prova.

"Tivemos a missão de materializar a identidade brasileira nos quatro objetos mais desejados e sonhados pelos pilotos e suas equipes. Ainda mais nessa reta final da temporada, onde tudo ainda está em aberto, dá uma sensação mais especial de podermos, enfim, revelar esse projeto que está sendo pensado desde abril deste ano. Todos os mínimos detalhes foram observados para transparecer e comunicar a cultura vasta e plural do Brasil que serão mostradas ao mundo todo consagrando campeões", disse Alan Adler, CEO do GP São Paulo.

Produzido em impressão 3D sem resíduos e alumínio fundido, com acabamento metalizado e envernizado, o troféu é feito de dez camadas de folhas, representando as dez equipes de F1 que competem.

Mas os detalhes não param aí. Quando olhado de cima, são 12 folhas, representando o relógio e a corrida contra o tempo dos pilotos na pista. A textura em movimento mistura referências como mantos Tupinambá, louros da vitória, escamas, pétalas e o skyline de São Paulo, criando um mosaico que reflete a diversidade e a energia do país.

"O troféu é uma metáfora da pluralidade tupiniquim. Penas, folhas, escamas, pétalas, prédios, tudo junto e misturado, assim como São Paulo é! Ele tem movimento, tem ginga. São dez fileiras de louros compostas por doze folhas cada: as dez equipes correndo contra o relógio. E sua forma, inspirada na curva do S do Senna, remete a uma ampulheta, analogia à conquista do piloto como se tivesse dominado o tempo", explica Rodrigo Brenner, cofundador da Furf Design Studio.

O acabamento final da peça foi feito por Alan Mosca, sócio da Sid Special Paint e filho do lendário Sid Mosca, referência no automobilismo. "Foi uma honra ser convidado a participar de uma parte tão importante e significativa de um evento de nível mundial, como o Grande Prêmio de São Paulo", disse.