Troca de socos marca Houston Rockets x New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA

Pelicans e Texans se preparam para a temporada da NBA. ADAM HAGY / NBAE / Getty Images via AFP

Uma troca de socos marcou a partida entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira (13), em Birmingham, na Inglaterra. No segundo quarto de jogo, em disputa pelo rebote, Amen Thompson, do Rockets, e Jose Alvarado, dos Pelicans, se estranharam e protagonizaram uma confusão em quadra.

Alvarado caiu sobre Thompson, que reagiu e empurrou o adversário no chão. Na sequência, o jogador de Houston desferiu socos e tentou agarrar Alvarado, enquanto o rival de New Orleans buscou revidar, mas eles foram separados por companheiros dos dois times.

Como punição, Alvarado recebeu uma falta técnica, enquanto Thompson recebeu uma falta flagrante de nível 1, quando há contato desnecessário, mas não excessivamente violento.

A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA. A temporada regular começa na próxima terça-feira (21), quando o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder, atual campeão, em Oklahoma.