Tribunal rejeita recurso do Barcelona e Flick dá lugar a Thiago Alcântara no clássico espanhol

O Barcelona terá um desfalque de peso no clássico com o Real Madrid, domingo, no Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou um recurso do clube catalão, manteve a expulsão a Hansi Flick e o treinador não estará no comando da equipe.

Flick foi expulso por Gil Manzano na dura vitória diante do Girona, por 2 a 1, no fim de semana passado, ao reclamar muito da arbitragem por causa do tempo de acréscimo e acumular dois cartões amarelos seguidos e o consequente vermelho, obrigando-o a cumprir um jogo de suspensão, justamente no El Clássico.

O árbitro colocou na súmula que o treinador protestou com palmas irônicas e com "gestos de desaprovação." O treinador alegou que não se dirigia ao árbitro e foi justamente nisso que o Barcelona se baseou no pedido de recurso da anulação da expulsão. Mesmo assim, a resposta foi negativa.

Mesmo diante das dificuldades, o Barcelona ainda tentará uma última cartada para ter Flick no banco. De acordo com o jornal Marca, o clube vai recorrer ao Comitê de Apelação da Federação Espanhola em tentativa decisiva por uma reviravolta no segundo amarelo.

Enquanto luta até o fim por anulação do jogo de suspensão de seu comandante, o Barcelona já "aprimora" Thiago Alcântara, ex-jogador hispano-brasileiro do clube para dirigir a equipe no primeiro clássico da temporada.