Torcida protesta e Bayern fecha as portas a campeão do mundo acusado de violência doméstica

O Bayern de Munique informou que o ex-zagueiro do clube e da seleção alemã, Jérôme Boateng, não fará um estágio de treinador que estava programado. O clube bávaro mudou os planos após torcedores protestarem contra a presença do ex-jogador, condenado no ano passado por violência doméstica contra sua ex-companheira.
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, que fez dupla de zaga com Boateng no clube alemão, havia indicado o amigo para realizar um estágio com ele no mês passado. O comandante belga disse que gostaria que o ex-atleta de 37 anos passasse um tempo no clube como parte de seus planos para iniciar a carreira de técnico.
Torcedores da equipe, porém, exibiram faixas se opondo à presença de Boateng no clube. O ex-zagueiro recebeu uma multa, suspensa, e uma advertência de um tribunal de Munique, que o condenou no ano passado por causar danos corporais à então companheira. Boateng sempre negou qualquer irregularidade.
"Foi decidido que Jérôme Boateng não visitará o Bayern para acompanhar os treinos", comunicou a agremiação alemã, em nota, na noite de sábado. "Jérôme se sente muito conectado ao Bayern e não quer que o clube seja prejudicado como resultado da controversa discussão em torno de sua presença."
Em seu Instagram, o ex-jogador escreveu um comunicado direcionado ao Bayern e à Kompany dizendo que optou por buscar outro rumo "após as recentes discussões" sobre ele que desejava que o clube "se concentrasse em seu desempenho em campo".
Boateng, que venceu a Champions League com o Bayern duas vezes e a Copa do Mundo com a Alemanha em 2014, anunciou sua aposentadoria como jogador no mês passado. Em agosto, seu contrato com o clube austríaco LASK Linz foi rescindido por mútuo acordo, mesmo tendo mais uma temporada pela frente.
Após ser condenado e multado por violência doméstica em 2021, Jérôme Boateng foi acusado pela própria mãe, em 2024, de praticar maus tratos contra mulheres. Na ocasião, Martina Boateng também fez menção ao caso da modelo Kasia Lenhardt, ex-namorada do jogador, com quem ele tinha um relacionamento conturbado e que cometeu suicídio em 2021.