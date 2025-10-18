Torcedores do Flamengo protestam contra CBF na véspera do clássico com Palmeiras: 'Vargonha'

Torcedores do Flamengo se reuniram neste sábado, em frente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para protestar contra supostos favorecimentos ao Palmeiras pela arbitragem no Brasileiro. Líder do campeonato com 61 pontos, o time do técnico Abel Ferreira enfrenta o clube do Rio, segundo colocado com 58, neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada.

Faixas estendidas em frente à CBF mostravam indignação dos flamenguistas. "Quem se mistura c/ porco #vira CBF s/ credibilidade (sic)", "Vargonha, campeonato manchado" e "A CBF é verde" foram algumas das mensagens exibidas pelos torcedores.

O tema arbitragem ganhou força na última rodada do Brasileiro antes da Data Fifa. O clássico entre São Paulo e Palmeiras, vencido de virada pelo segundo por 3 a 2, teve atuação polêmica de Ramon Abatti Abel, que deixou de marcar penalidade para o tricolor paulista quando a partida estava 2 a 0.

No mesmo dia, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não poupou críticas à arbitragem brasileira e sugeriu favorecimento ao Palmeiras. "É vergonhoso. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português.