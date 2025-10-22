TJD define punições a atletas envolvidos em caso de racismo no futebol paranaense

Foi decidido na segunda-feira (21) as punições aos atletas que estiveram presentes no caso de injúria racial que aconteceu em um jogo da Taça FPF, no Paraná. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu Diego, ex-volante do Batel, e PV, zagueiro do Nacional-PR.
Por decisão unânime, Diego recebeu sete jogos de suspensão e uma multa de R$ 2 mil por alegadamente ter chamado PV de "macaco". Em contrapartida, o zagueiro foi punido com 10 partidas fora, sendo seis por ter cuspido no adversário, fato que aconteceu antes do ato racista, e quatro pelo soco.
O lance aconteceu durante uma jogada de escanteio em que ambos os atletas disputavam espaço. O árbitro da partida acionou o protocolo antirracismo da Fifa, cruzando os braços em "X" e paralisando o jogo. PV foi expulso e Diego encaminhado ao hospital.
Ao Tribunal, Diego alegou ter dito a palavra "malaco", conforme o ge.globo. Ele afirmou que a expressão é utilizada para se referir a alguém como "maloqueiro". O Batel, clube que o atleta defendia, foi absolvido do caso.
Confira os votos dos auditores do TJD-PR
- Bruno Cavalcante: votou para punir Diego, do Nacional, com sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil reais. Votou para punir PV com quatro jogos de suspensão por soco no adversário e mais seis jogos por cuspir em Diego.
- José Mario Pirolo Neto: votou para punir Diego, do Nacional, com sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil reais. Votou para punir PV com quatro jogos de suspensão por soco no adversário e mais seis jogos por cuspir em Diego.
- José Leandro Scandelari: votou para punir Diego, do Nacional, com sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil reais. Votou para punir PV com seis jogos por cuspir em Diego. Foi o único que votou para absolver PV por soco no adversário.
- Carlos Roberto da Silva: votou para punir Diego, do Nacional, com sete jogos de suspensão e multa de R$ 2 mil reais. Votou para punir PV com quatro jogos de suspensão por soco no adversário e mais seis jogos por cuspir em Diego.
Posicionamentos
A Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito, ouviu os dois atletas e segue as diligências. Segundo o ge.globo, a defesa de PV aguarda a decisão do Ministério Público e deve entrar com um processo na esfera cível.
O posicionamento do Nacional-PR
"O Nacional Atlético Clube de Campo Mourão/PR, acompanha de perto a situação de injúria racial praticada em desfavor de um de seus atletas. Na data de 21/10/2025 o TJD-PR julgou em Primeira Instância o caso", escreveu o advogado Marlon Lima, em nota.
"O clube tomará todas as medidas judiciais cabíveis, para que de fato a Justiça seja feita, renovando seu compromisso contra quaisquer práticas de atos discriminatórios, as quais são inaceitáveis!" completou o comunicado.
O posicionamento do Batel
— Na noite de ontem o Batel foi absolvido por unanimidade sobre a falsas acusações de que teria sido omisso ou até mesmo conivente com aquele lamentável episódio que aconteceu no jogo contra o Nacional-PR — disse o presidente do clube, Leonardo Mattos Leão e completou:
— Reiteramos nossa postura de tolerância zero a qualquer tipo de preconceito ou discriminação e a gente só quer apagar esse lamentável episódio. Foi um julgamento farto de provas e muito técnico, onde todo o contexto apareceu e ficou muito claro.