Títulos, vitórias nos Grand Slams e escalada no ranking: veja o resumo da primeira temporada de João Fonseca

João Fonseca terminou temporada 2025 em alta. FABRICE COFFRINI / AFP

A primeira temporada de João Fonseca no circuito profissional do tênis pode ser considerada positiva. Os números, impressionantes para um atleta de 18 para 19 anos, provam isso. 2025 estará marcado como o início de uma trajetória que tem tudo para ser gigante.

Foram quatro títulos conquistados pelo carioca: dois a nível ATP — 250 de Buenos Aires e 500 da Basileia — e dois Challangers — 125 de Camberra e 175 de Phoenix.

2025 também serviu para Fonseca se aventurar nos Grand Slams, os principais torneios do circuito. E o brasileiro deixou marcas positivas em todos. Ele venceu em todas as estreias que fez e não perdeu nenhum set nesses jogos.

No Australian Open, o carioca ganhou os três jogos do qualifying e foi até a segunda rodada. Destaque para a primeira vitória em um Slam contra Andrey Rublev, que estava no top 10 na época.

Em Roland Garros e Wimbledon, Fonseca foi eliminado na terceira rodada. Por fim, no US Open a trajetória também acabou no segundo jogo.

Os bons desempenhos mudaram o patamar de jovem promessa para realidade. Fonseca já é respeitado pelo circuito e ele teve uma escalada impressionante no ranking.