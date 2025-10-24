Thunder bate Pacers em reedição da final da NBA após duas prorrogações e recorde de pontos de Shai

Shai marcou 55 pontos. ADAM HAGY / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

OKC Thunder e Indiana Pacers fizeram sete grandes jogos na decisão da NBA na temporada passada e repetiram a dose na noite desta quinta-feira (23), logo na segunda rodada da atual edição. Em disputa acirrada desde o início, em Indianápolis, o desfecho foi o mesmo: triunfo do time de Oklahoma e show de Shai Gilgeous-Alexander. Após duas prorrogações, os campeões ganharam por 141 a 135 com recorde do atual MVP, que anotou incríveis 55 pontos.

Depois de mostrar-se encantando ao receber o anel de campeão na largada da temporada, com direito a dancinha e cara de espanto, Shai mostrou que o Thunder chega forte na busca do bicampeonato. Depois de derrubar o forte Houston Rockets de Kevin Durant, repetiu a dose contra o vice-campeão Indiana Pacers, fora de casa, em segundo jogo decidido após duas prorrogações, algo inédito na NBA.

Foi do canadense o primeiro ponto do reencontro, em lance livre. Os Pacers sofreram bastante para parar o ala-armador do Thunder e cometeram diversas faltas. Shai cobrou impressionantes 26 lances livres, acertando 23 para somar seu quinto jogo com 50 pontos. E poderia também ser os últimos ainda no tempo normal.

Em partida bastante equilibrada, mesmo com os Pacers desfalcados de sua estrela, Tyrese Haliburton (rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA), Pascal Siakam igualou o placar em 113 a 113 restando apenas sete segundos. Shai ainda teve a bola do jogo, mas errou o arremesso de três e a definição foi à prorrogação.

Os donos da casa chegaram a ter cinco pontos de vantagem no primeiro tempo extra, mas o Thunder virou com Shai subindo para 46 pontos. O 124 a 124 veio no estouro do relógio e mais cinco minutos na disputa. Na segunda prorrogação, o canadense se destacou, anotou nove vezes de fechou o triunfo assim como abriu a partida, em lance livre.

— Ele pensa constantemente em como pode melhorar. Ele está constantemente refletindo sobre si mesmo. Ele está constantemente em autocrítica — elogiou Mark Daigneault, técnico do Thunder, ao falar da frieza e habilidade de Gildeous-Alexander.

Curry brilha e Warriors superam Nuggets na prorrogação

Curry marcou 42 pontos e decidiu novamente. EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois de uma apresentação tímida na estreia, com apenas 23 pontos, Stephen Curry deu show no duelo contra o sempre duro Denver Nuggets, ao anotar 42 pontos no triunfo do Golden State Warriors por 137 a 131 no tempo extra, ofuscando o triplo-duplo de Nikola Jokic (25 pontos, 13 rebotes e 10 assistências) e os incríveis 50 pontos de Aaron Gordon.

A segunda vitória dos Warriors foi complicada, pois o time perdia por nove pontos no intervalo e viu os Nuggets dominarem boa parte da partida. Uma cesta de três de Curry (foram seis na partida) definiu os 120 a 120 e a prorrogação, na qual o astro anotou oito vezes para comandar os 137 a 131 com sua tradicional comemoração de "dormir" para o oponente.

