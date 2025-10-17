Textor consegue perdão de um ano pela dívida contraída na compra do Lyon

O fundo de investimento americano Ares se comprometeu, pelos próximos 12 meses, a não cobrar o pagamento da dívida contraída na aquisição do Lyon pelo grupo Eagle, de John Textor, que enfrenta dificuldades financeiras, de acordo com as contas da holding verificadas pela AFP.

Este compromisso por escrito é datado de 29 de setembro, de acordo com o documento da Eagle, a holding de Textor, que também é dona da SAF do Botafogo.

Essas contas, apresentadas no início de outubro com vários meses de atraso, abrangem o ano fiscal de 2022/2023, período em que a Eagle ainda detinha ações do clube inglês Crystal Palace.

Elas revelam uma situação financeira crítica, com um prejuízo de US$ 217 milhões (R$ 1,1 bilhão na cotação atual), assim como uma dívida de mais de US$ 450 milhões (R$ 2,4 bilhões) a ser paga ao Ares até 2028, com taxas de juros que variam de 16% a 22%.

No entanto, o valor exato ainda devido pela Eagle não é conhecido, já que o grupo vendeu sua participação no Crystal Palace em julho deste ano - por 190 milhões de libras esterlinas (R$ 1,3 milhão), segundo a BBC - o que, de acordo com a holding, "reduziu significativamente sua dívida" com os credores.

Ao não publicar suas contas em dia, a Eagle reconhece ter violado suas obrigações com a Ares, o que dá ao fundo americano o direito legal de exigir o pagamento imediato da dívida - ou seja, potencialmente assumir o controle dos clubes, usados como garantia para o empréstimo.

"Estamos satisfeitos por ter o apoio do nosso principal credor", disse Textor à AFP. O Ares "simplesmente forneceu a garantia mínima necessária para deixar o auditor confortável em assinar a auditoria", acrescentou.

Contatado pela AFP, o Ares não quis comentar o caso.

John Textor vem sendo duramente criticado na França por sua gestão financeira do Lyon, clube do qual foi forçado a renunciar à presidência e que escapou por pouco do rebaixamento administrativo para a segunda divisão.

O dirigente também começou a ser questionado no Botafogo, dada as preocupações em relação a seus acordos financeiros multiclubes.

Além disso, Textor está enfraquecido por uma disputa na justiça britânica com o fundo americano Iconic, que investiu junto com ele para comprar o Lyon e agora está cobrando US$ 94 milhões (R$ 511 milhões).