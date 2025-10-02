"Tenistas não estão unidos o suficiente" sobre o calendário, opina Djokovic

Djokovic quer um calendário mais racional. JADE GAO / AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic disse nesta quinta-feira (2) que as discussões sobre uma reorganização do calendário do tênis existem pelo menos há 15 anos e que seus colegas "ainda não estão unidos o suficiente".

O número de torneios disputados pelos jogadores de elite voltou a ser assunto esta semana, depois das várias lesões no ATP 500 de Pequim e com o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, desistindo de participar do Masters 1000 de Xangai para descansar.

Alcaraz, que foi campeão em Pequim na última terça-feira, e outros campeões da Grand Slam, como a estadunidense Coco Gauff e a polonesa Iga Swiatek, foram algumas das vozes que se levantaram contra o calendário.

Em Xangai, onde perdeu a final do ano passado para o italiano Jannik Sinner, Djokovic disse que assunto é "muito complexo" e que discussões semelhantes existem há muito tempo.

— Há mais de 15 anos eu falava que precisávamos nos unir e reorganizar o calendário. É um esporte individual... e no fim das contas você pode continuar tomando decisões — declarou o tenista de 38 anos, vencedor de 24 Grand Slams.

Com 100 títulos no currículo, Djokovic afirmou que muitos interesses impedem uma construção de um calendário melhor.

— No entanto, existem pessoas que simplesmente não querem mudar as coisas do nosso esporte para melhor, no que diz respeito ao bem-estar dos jogadores. Os tenistas não estão unidos o suficiente e dedicando o tempo e energia necessários para tentar fazer a mudança acontecer. É preciso, principalmente, que os melhores jogadores se reúnam, arregacem as mangas e se preocupem de verdade —concluiu.

Djokovic estreará no Masters 1000 de Xangai nesta sexta-feira, contra o croata Marin Cilic, número 94 do mundo.

O jogo marcará seu retorno às quadras depois de uma pausa de quatro semanas, desde a derrota para Alcaraz na semifinal do US Open.