Tenistas brasileiros caem na estreia do Masters de Xangai

Melo (D) atuou com Zverev (E). Corinne Dubreuil / @ATPTour

Os tenistas brasileiros não conseguiram superar a primeira rodada da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, na China.

Nesta sexta-feira (3), os três principais jogadores do país no ranking mundial foram eliminados.

Tricampeão do torneio chinês (2013, 2015 e 2018) e finalista em outras duas oportunidades (2017 e 2019), o mineiro Marcelo Melo amargou seu pior desempenho em Xangai.

Número 51 da ATP, o experiente jogador de 42 anos atuou com o alemão Alexander Zverev e foi superado pelo chinês Yunchaokete Bu e o taiwanês Ray Ho, que marcaram 7/6, 4/6 e 10-5, em jogo que teve 1h47min de duração.

O gaúcho Rafael Matos, que é o 47º do mundo, fez parceria com o uruguaio Ariel Behar e acabou eliminado pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic, principais favoritos ao título, por 6/4 e 7/5, em 1h30min de partida.

Já o carioca Fernando Romboli, número 1 do Brasil em duplas e 42º do mundo, jogou com o tcheco Adam Pavlásek. Em 1h38min, eles foram superados pelos russos Karen Khachanov e Andrey Rublev, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 13/11.