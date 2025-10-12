Tenista gaúcho Eduardo Ribeiro vai jogar final do M25 do Rio de Janeiro

Eduardo Ribeiro é o número 610 do mundo. Viviane Lepsch / Divulgação/ Dream/ Circuito Banco BRB / ENGIE

O gaúcho Eduardo Ribeiro está classificado para a final do M25 do Rio de Janeiro, torneio disputado nas quadras da Rio Tennis Academy. ]

Neste sábado (11), ele venceu o argentino Lautaro Midon, segundo favorito ao título, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3 e agora vai enfrentar o boliviano Murkiel Dellien, que passou pelo paulista Igor Gimenez por duplo 6/3, na outra semifinal.

— Mais um belíssimo jogo, consegui jogar um alto nível de tênis. Torneio estava bem duro, muitos jogadores difíceis, consegui desempenhar um bom nível na semana, premiado com essa final. Passei por uns momentos difíceis nos últimos tempos, muitas lesões esse ano, e uns jogos bem abaixo. Agradecimento à família e equipe, ruptura grau 2 no adutor, lesão bem chata, mas estamos trabalhando bem, sou muito grato à minha equipe. Agora é descansar, tem outro jogo duro na final — avaliou o tenista nascido em Santa Cruz do Sul e radicado em Itajaí (SC).

Na final, Eduardo deve encarar um jogador bem desgastado, já que Dellien s precisou entrar em quadra duas vezes neste sábado. Antes da semifinal fez sua partida de quartas de final e eliminou o argentino Lorenzo Rodriguez por 6/7 (7/9), 6/4 e 6/3 em batalha de mais de três horas e meia de duração.

A partida final está programada para o domingo (12), às 11h30.



