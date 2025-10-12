Tenista gaúcho Eduardo Ribeiro é campeão do M25 do Rio de Janeiro

O tenista gaúcho Eduardo Ribeiro, de 27 anos, é o campeão do M25 do Rio de Janeiro, torneio disputado nas quadras da Rio Tennis Academy e que somou pontos no ranking mundial.
Neste domingo (12), o número 610 do ranking do mundial derrotou o boliviano Murkiel Dellien, terceiro cabeça de chave e 269º mundo, por 2 a 1, de virada, parciais de 5/7, 6/2 e 6/1 após 2h17min de jogo.
— Muito feliz, vinha trabalhando duro, vinha um período meio conturbado. Agradecer minha família, equipe. Fiz umas finais há uns anos, mas título fazia um tempo que não ganhava. Muito contente. É desfrutar hoje, aproveitar, seguir em frente, seguir trabalhando que vem mais — disse o campeão.
Este foi o quinto título do tenista de Santa Cruz do Sul e radicado em Itajaí (SC). Os quatro torneios anteriores vencidos por Eduardo foram os M15 de Brasília e Recife em 2022, o M25 de Lajeado, no mesmo ano, e o M15 de São Paulo em 2023.