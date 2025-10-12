Tenista gaúcho Eduardo Ribeiro é campeão do M25 do Rio de Janeiro

Eduardo Ribeiro ganhou quinto título da carreira. Circuito Banco BRB / ENGIE / Divulgação

O tenista gaúcho Eduardo Ribeiro, de 27 anos, é o campeão do M25 do Rio de Janeiro, torneio disputado nas quadras da Rio Tennis Academy e que somou pontos no ranking mundial.

Neste domingo (12), o número 610 do ranking do mundial derrotou o boliviano Murkiel Dellien, terceiro cabeça de chave e 269º mundo, por 2 a 1, de virada, parciais de 5/7, 6/2 e 6/1 após 2h17min de jogo.

— Muito feliz, vinha trabalhando duro, vinha um período meio conturbado. Agradecer minha família, equipe. Fiz umas finais há uns anos, mas título fazia um tempo que não ganhava. Muito contente. É desfrutar hoje, aproveitar, seguir em frente, seguir trabalhando que vem mais — disse o campeão.