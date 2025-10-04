Tenista gaúcha Pietra Rívoli é vice-campeã em torneio juvenil no Chile

Pietra Rívoli entrará no top 100 juvenil pela primeira vez. Fotojump / Divulgação

Pela segunda semana consecutiva, a tenista gaúcha Pietra Rívoli disputou uma final de um torneio J200 da categoria juvenil do circuito internacional de tênis, equivalente a um WTA 250 profissional.

Após ficar com o vice-campeonato em Lima, no Peru, a jogadora nascida em Bento Gonçalves foi à decisão de Santiago, no Chile, e voltou a ser superada pela tcheca Sofia Hettlerova, atual número 67 do ranking mundial juvenil da ITF, que desta venceu em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/2.

Com a campanha, Pietra Rívoli alcançará pela primeira vez o top 100 juvenil da ITF. Com os 140 pontos da final no Chile, ela deverá aparecer por volta do 90º lugar.

Leonardo Storck é vice no masculino

Na decisão masculina, o mato-grossense Leonardo Storck também foi derrotado na decisão. Com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3, ele perdeu para o equatoriano Emilio Camacho, 71º do mundo na ITF, que conquistou o maior título de sua carreira.

Storck é o 133º do ranking mundial juvenil e com a pontuação obtida na capital chilena irá se aproximar do top 100.

Brasileiras ficam com vice nas duplas

Um terceiro vice-campeonato brasileiro em Santiago aconteceu nas duplas femininas.