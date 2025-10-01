Tenista francês Gaël Monfils anuncia que irá se aposentar ao final da temporada 2026

Monfils tem 13 títulos no circuito. KENA BETANCUR / AFP

O tenista francês Gaël Monfils anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (1º) que irá se aposentar ao final da temporada 2026.

— Depois de comemorar meus 39 anos há apenas um mês, quero que saibam que o ano que vem será meu último como jogador profissional. Embora este esporte seja da maior importância para mim, é com muita serenidade que tomo a decisão de me aposentar ao final da temporada 2026 — publicou Monfils.

Desde que estreou no circuito, em 2004, Gaël Monfils conquistou 13 títulos, chegando três vezes a finais de Masters 1000 (Paris 2009 e 2010 e Monte Carlo 2016). Sua melhor classificação no ranking da ATP foi o sexto lugar em 2016.

Monfils também disputou duas semifinais de Grand Slam, em Roland Garros 2008 e no US Open de 2016. Mas apesar do talento, faltou um título importante na carreira.

— Cheguei tão perto, mas nunca venci um Grand Slam. Não vou tentar no ano que vem", brincou.

Monfils é o último dos novos 'Mosqueteiros' da equipe francesa da Copa Davis a se aposentar, depois de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon e Richard Gasquet.

Em sua longa mensagem, ele agradeceu especialmente à sua esposa, a tenista ucraniana Elina Svitolina, que é sua "inspiração e força", à filha do casal, Skaï, seus irmãos e irmãs Daryl, Roddie e Maélie, seus treinadores, "que acreditaram neste menino franzino de Paris", e a todas as pessoas que um "um dia gritaram "Vamos, Gaël!' ao vivo ou na frente da televisão".