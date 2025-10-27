Tenista filho de campeão da Copa do Mundo de 1986 conquista título na Costa do Sauípe

Román é o troféu de campeão. João Pires / Agência Try/Divulgação

O argentino Román Burruchaga, filho de Jorge Luis Burruchaga, ex-jogador de futebol campeão mundial em 1986, conquistou o título do Costa do Sauípe Open, torneio de tênis da categoria Challenger 125, disputado na Bahia.

Na decisão disputada neste domingo (26), o tenista de 23 anos venceu o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas uma hora e 17 minutos de jogo.

Esta foi a maior conquista da carreira de Román, que já havia vencido outros dois torneios Challenger, o 100 de Piracicaba, em São Paulo, em janeiro, e o 75 de Buenos Aires, em setembro.

Pela vitória, o argentino vai ganhar 23 colocações no ranking mundial e chegar ao 105º lugar, o melhor de sua carreira.

— Muito contente em ganhar aqui e alcançar meu melhor ranking com essa vitória. Eu não conhecia a Bahia, mas aqui foi muito bom, uma experiência incrível jogar na Costa do Sauípe — comentou Burruchaga, que também já havia ganho um torneio M25 em Vacaria, em dezembro de 2022.

Burruchaga vai chegar ao melhor ranking da carreira. João Pires / Agência Try/Divulgação

Quando jogou no Rio Grande do Sul e venceu o torneio na Serra, Román falou sobre o pai, que foi o autor do gol do título da Argentina, na Copa do Mundo de 1986, no México.