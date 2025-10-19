Temporada do NBB começa e sérvia é a primeira mulher a comandar uma equipe na história da competição

Todorovic é a primeira mulher a dirigir uma equipe do NBB. João Gabriel Alves / Divulgação/Vasco da Gama

A temporada 2025-2026 do Novo Basquete Brasil (NBB) teve início no sábado (18), com cinco jogos e quatro vitórias de visitantes, com destaque para o Fortaleza Basquete Cearense (CE), que superou o Vasco da Gama (RJ) por 88 a 78, no Rio de Janeiro.

O resultado do time cearense é histórico, já que foi a primeira vez que uma equipe do NBB foi comandada por uma mulher. E a estreia da sérvia Jelena Todorovic foi a melhor possível, com o triunfo como visitante.

Leia Mais Nova técnica do Fortaleza será a primeira mulher à frente de time masculino no basquete brasileiro

— É um privilégio ter essa pressão. Todo dia eu acordo e faço o que eu mais amo. E eu estou tão honrada por estar aqui. Trabalhei muito para estar aqui neste momento. Nós temos um grande grupo de jovens aqui, muito talentosos e estão prontos para jogar. Nós esperamos uma ótima temporada — disse a treinadora de 31 anos.

Flamengo mostra sua força

Gui Deosato amrcou 12 pontos para o Flamengo. Bryan Assis / Divulgação/Bauru Basket

Em um dos clássicos da história do NBB, o Flamengo (RJ) superou o Bauru Basket (SP), no interior paulista.

Maior campeão do torneio, com sete conquistas, o time carioca fez um primeiro tempo arrasador, no qual anotou impressionantes 60 pontos.

Nos dois períodos seguintes, a equipe comandada pelo argentino Sergio Hernández administrou a vantagem 21 pontos construída na primeira metade e garantiu a vitória por 102 a 86.

O pivô Wesley teve ótima atuação, fechando o jogo como principal pontuador da equipe carioca com 22 pontos, além de seis rebotes e três recuperações de bola.

Pelo Bauru Basket, Andrezão foi o grande destaque, registrando o seu primeiro duplo-duplo na temporada. Foram 25 pontos e 15 rebotes.

Estreante no NBB, Cruzeiro perde em casa

Cruzeiro Basquete / Divulgação

Estreante na temporada, o Cruzeiro recebeu o São José Basketball (SP), em Belo Horizonte (MG), e foi superado por 85 a 62.

O grande nome dos visitantes foi Adyel Borges, autor de 17 pontos, que ainda ficou com sete rebotes e deu cinco assistências.

Minas vira nos segundos finais

Yuri fez a cesta que virou o marcador. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Atual vice-campeão do NBB, o Minas Tênis Clube derrotou o Corinthians (SP), por 83 a 81, em Belo Horizonte.

O time mineiro virou o placar nos 20 segundos finais, com uma bola tripla de Yuri Neptune, que colocou o marcador em 82 a 81, e um toco de Erik McCree em Gabriel Novais a cinco segundos do final da partida.

— Vitória muito importante pra gente, começar bem, com o pé direito, imprimindo um pouco do nosso ritmo. Jogos assim são importantes para o time se desenvolver, melhorar em muita coisa. Muito feliz pela bola da vitória. O time me dá a confiança que eu preciso e sei do meu trabalho, então tive a oportunidade de arremessar para consagrar a vitória — disse Yuri, que terminou com 12 pontos, oito a menos que Ricardo Fischer, o cestinha da equipe.

Pinheiros segura pressão e vence Rio Claro

Sloan foi o cestinha do Pinheiros. Lucas Vieira / Divulgação Rio Claro Basketball

Na estreia do técnico Gustavo de Conti, no comando da equipe no NBB, o Pinheiros (SP) derrotou o Rio Claro Basket (SP), fora de casa, por 88 a 86.

Os grande destaques foram o estadunidense David Sloan, cestinha do jogo com 21 pontos, e o armador Cauã Pacheco, que nasceu em Rio Claro, com 11 pontos.

— Tivemos bons momentos no jogo e não soubemos aproveitar. Precisa ter mais consistência, jogar mais duro. Tivemos uma defesa boa, postura nos rebotes, mas permitimos reações por erros nossos e isso não pode acontecer — avaliou o técnico Gustavinho.

Tetracampeão em quadra

O domingo (19) terá apenas uma partida pelo NBB. O atual tetracampeão Sesi Franca (SP) vai visitar o Basket Osasco (SP), que faz sua estreia na elite do basquete brasileiro. A partida está marcada para começar às 15 horas.











