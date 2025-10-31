Técnico do Lyon desconversa sobre proposta de empréstimo ao Real Madrid por Endrick

O interesse do Lyon em Endrick movimenta o debate no clube francês. Na mesma semana em que iniciou as tratativas com Real Madrid e o camisa 9 por um empréstimo a partir de janeiro, Paulo Fonseca, técnico da equipe, desconversou sobre a vinda do atacante. As conversas estão avançadas, segundo apurou o Estadão.

"Não falo sobre jogadores que não estão aqui", brincou o treinador, em entrevista coletiva antes do duelo com o Lens, neste fim de semana, pela Ligue 1 (Campeonato Francês). "Um sonho trazer Endrick? Quero ter bons jogadores, com certeza, e, portanto, todos os jogadores de qualidade são bem-vindos", respondeu, sem entrar em detalhes com a imprensa francesa.

Os franceses já contataram o Real Madrid e têm o aval de Endrick para continuar as conversas pelo empréstimo. As condições apresentadas ao camisa 9 merengue foram um diferencial em relação a outros clubes, como West Ham, que chegou a consultar o atleta no final da última temporada.

Quinto colocado da Ligue 1, o Lyon disputa a Liga Europa nesta temporada. Estar em uma competição europeia é um diferencial para o clube convencer Endrick a trocar a Espanha pela França, mesmo que não dispute a Champions League em seu primeiro ano. No Real Madrid, Endrick foi relacionado para oito jogos nesta temporada, mas ainda não somou minutos sob o comando de Xabi Alonso.

"Não temos muitas opções (no ataque), mas marcamos três gols no último jogo (contra o Paris FC)", completou Fonseca. O fato de a equipe ter perdido Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze, referências no setor ofensivo, podem fazer com que o atacante não tenha dificuldades para ganhar minutos e, em caso de boa adaptação ao futebol francês, conquiste a titularidade.

A negociação, no entanto, só poderá ser oficializada a partir de janeiro, quando reabre a janela de transferências. Até lá, o estafe do jogador está aberto a novas propostas. Endrick também pode entrar em campo com Xabi Alonso até lá, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar de o desejo do atacante fosse continuar na Espanha.