Técnico de 78 anos é o favorito para assumir clube na luta contra o rebaixamento na Série B

Faltando quatro rodadas para o término da Série B, o Amazonas, 19° colocado, demitiu o técnico Márcio Zanardi. Por mais que o clube ainda não tenha anunciado o substituto, um nome ganha forças nos bastidores da equipe, segundo o ge.globo. Trata-se de Aderbal Lana, de 78 anos.
Atualmente na função de coordenador técnico do Amazonas, Aderbal chegou a treinar o time em sete jogos no começo da temporada, somando quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Caso a mudança seja confirmada, ele passa a ser o técnico mais velho em atividade no futebol brasileiro.
Com 53 anos de carreira, Lana já passou por 26 times enquanto treinador. A última experiência que teve na segunda divisão nacional foi em 2005, quando comandou o Anapolina, de Goiás.
A missão do Amazonas é bastante complicada. Com 32 pontos, sendo cinco abaixo do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, a equipe tem 95,4% de chances de cair para a terceira divisão, conforme cálculos realizados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O próximo jogo da equipe é no domingo (2), às 16h, contra o Cuiabá, em casa, na Arena da Amazônia.