Técnico da Sérvia pede demissão após derrota para a Albânia e vaga ameaçada na Copa

Sucessora da Iugoslávia e presente em todas as Copas do Mundo como nação independente, desde 2010, a Sérvia corre sério risco de ficar fora do Mundial de 2026. A derrota em casa para a Albânia, do técnico Sylvinho, no sábado, complicou a situação da equipe e provocou a saída do técnico Dragan Stojkovic, no comando da seleção desde 2021.

"Depois da derrota da nossa seleção nacional em Leskovac, o treinador Dragan Stojkovic renunciou ao cargo e não viajará com a equipe para a partida contra Andorra, pelas Eliminatórias para a Copa", anunciou, em nota, a Federação de Futebol da Sérvia. "Expressamos nossa gratidão a Dragan Stojkovic por tudo o que fez nos últimos quatro anos e meio, principalmente na classificação à Copa do Mundo e à Eurocopa, bem como no primeiro lugar na divisão B da Liga das Nações."

Zoran Mirkovic, treinador da seleção sub-21 do país, assumirá interinamente o comando da equipe na partida contra Andorra, em Encamp, na terça-feira. Restando três rodadas para o término da fase de grupos, a Inglaterra lidera o Grupo K com 15 pontos, seguida pela Albânia, com 11. A Sérvia soma apenas sete, em terceiro, e hoje não iria nem à repescagem.

"Esta derrota (para a Albânia) não devia ter acontecido e eu assumo a responsabilidade por ela. Estou aqui para assumir as consequências. O resultado foi muito ruim, não era esperado", afirmou Stojkovic após a partida deste sábado.