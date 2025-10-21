Superliga feminina começa com vitórias da dupla Fla-Flu e do Praia Clube

Karina (C) foi um dos destaques do Sesc RJ Flamengo. Mariana Sá / Divulgação/Flamengo

A temporada 2025/2026 da Superliga feminina de vôlei começou com vitórias dos cariocas Sesc-RJ Flamengo e Fluminense e do mineiro Praia Clube, em jogos disputados na noite de segunda-feira (20).

O jogo que marcou o início da competição aconteceu no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, e o Sesc RJ Flamengo não tomou conhecimento do Paulistano-Barueri (SP).

Superior nos dois sets iniciais, quando marcou 25/21 e 25/19, o time comandado por Bernardinho encontrou mais dificuldades no terceiro, mas mesmo assim venceu por 26/24, fechando a partida em 3 sets a 0, após 1h37min de confronto.

A ponteira estadunidense Simone Lee foi a maior pontuadora da partida, com 24 acertos. A oposta Tainara e a ponteira Karina marcaram 12, enquanto a central sérvia Maša Kirov, que atuou no lugar de Juju Gandra, que foi desfalque por estar com uma amigdalite, contribuiu com 10 pontos.

— Foi um ótimo jogo. É muito bom lutar junto com esse time e ver todo mundo trabalhar duro em busca de um sonho. É incrível. Os fãs (torcedores) foram ótimos, a atmosfera aqui é sempre muito legal, então estou muito feliz. Sempre há muita emoção e animação em uma estreia. Então, eu queria ajudar as garotas a trazer essa energia. Todas jogaram muito bem na defesa e me ajudaram no ataque. O vôlei é um esporte coletivo por uma razão, então é especial jogar ao lado desse grupo que trabalha tão duro no dia a dia — disse Simone Lee, que faz sua primeira temporada no Brasil.

De virada, Fluminense bate Maringá

Valdez passa pelo bloqueio de Maringá. Mailson Santana / Divulgação/Fluminense

Em outro jogo disputado no Rio de Janeiro, no ginásio do Hebraica, o Fluminense venceu o Vôlei Maringá (PR) por 3 sets a 2, parciais de 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8.

Após sair derrotado nos dois primeiros sets, o Fluminense reagiu na partida, com a diminuição na quantidade de erros e evolução do sistema defensivo, e conseguiu a virada no tie-break.

Com 22 pontos, a ponteira venezuelana Nelmaira Valdez foi o destaque da partida, ganhando o troféu Viva Vôlei. Já a oposta Ariane marcou 18, um ponto a mais que a central Lara.

— Estou muito feliz. Temos muito trabalho pela frente, mas soubemos virar o jogo. Foi muito importante para dar alegria ao time. Vamos seguir trabalhando para melhorar as coisas passo a passo — comentou Valdez.

Campeã olímpica e estrangeiras lideram vitória do Praia Clube

Macris (E) e Milka (D) montam bloqueio do Praia Clube no ataque de Karen. Bruno Cunha / Divulgação/Praia Clube

Um dos candidatos ao título, o reformulado Praia Clube venceu o Brasília Vôlei (DF), por 3 a 1, parciais de 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21, após 2h28min de partida.

A equipe que nesta temporada é comandada pelo técnico português Rui Moreira contou com 15 pontos da experiente Adenízia. A central campeã olímpica em Londres-2012 foi eleita a melhor do jogo e recebeu o troféu Viva Vôlei.

Outros destaques foram a ponteira búlgara Maria Koleva, que marcou 14, e a oposta estadunidense Morahn Fingall, que fez 11 pontos.