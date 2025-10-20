Suíça Simona Waltert é campeã do Rio Ladies Open 

Waltert e o principal troféu de sua carreira. Deny Detrano / Divulgação/Rio Ladies Open

A suíça Simona Waltert, número 97 do mundo e principal favorita, conquistou neste domingo (19) o título da primeira edição Rio Ladies Open, o primeiro torneio WTA na capital carioca em quase uma década.

Na decisão, ela superou a francesa Alice Ramé por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em duelo que chegou a ser interrompido por 30 minutos devido à chuva.

A conquista é a maior da carreira de Waltert, sua primeira nível WTA. Ela vinha de triunfo em um W100, maior torneio da série ITF que vem logo abaixo dos WTAs e dá sequência em seu melhor momento na carreira.

— O sentimento é ótimo. Na verdade, não sei o que dizer ou pensar. Estou muito feliz como joguei essa semana, o trabalho está dando certo. Estou muito orgulhosa. É minha primeira vez no Brasil e curti desde o primeiro segundo quando pousei aqui. Foi uma semana incrível e não vejo a hora de voltar — disse a jogadora de 24 anos.