Steelers x Packers: Aaron Rodgers enfrenta pela primeira vez o time em que é ídolo; assista ao podcast

Rodgers chegou no Steelers nesta temporada. JOE SARGENT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Aaron Rodgers reencontrará o Packers neste Sunday Night Football. Pela franquia de Green Bay, ele foi campeão do Super Bowl e quatro vezes MVP.

Jogando em alto nível pelos Steelers, terá o desafio de enfrentar uma defesa em ascensão. Os dois times lideram as suas divisões.

Além desse jogo, o PrimeCast destaca a má fase do Houston Texans, o desempenho cada vez mais sólido de Drake Maye e a crise sem fim no New York Jets.

Assista ao PrimeCast:

